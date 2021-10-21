Microsoft гигантскими темпами расширяет штат по всему миру, но массово увольняет россиян

Глобальный штат Microsoft за последние четыре года разросся на 46,5% и превысил отметку в 180 тыс. человек. Корпорация стремится нанимать как можно больше женщин, афроамериканцев и представителей различных мужчин, но в то же время увольняет россиян. Российское представительство компании за тот же период лишилось почти 50% штата.

Microsoft нужны люди

Корпорация Microsoft значительно расширила свой мировой штат за последние четыре года, пишет ZDnet. С 2017 по 2021 гг. число людей, работающих на софтверного гиганта, выросло на 46,5%.

В настоящее время кадровый состав Microsoft насчитывает свыше 180 тыс. человек по всей планете, включая Россию. Притом это касается исключительно штата самой корпорации, без учета работников соцсети LinkedIn (Microsoft владеет ею с июня 2016 г.) и репозитория GitHub (куплен Microsoft в июне2018 г.).

Однако рост числа работников Microsoft достигается отнюдь не за счет всех стран присутствия корпорации. Численность сотрудников российского представительства, к примеру, планомерно сокращается.

Кадровый состав Microsoft

Согласно официальному отчету Microsoft, опубликованному 20 октября 2021 г. в корпорации преобладали сотрудники мужского пола, притом с огромным перевесом. Так, доля женщин составляет лишь 29,7% против 69,3% мужчин. Чем обусловлено такое гендерное неравенство, Microsoft не объясняет, однако указывает в отчете, что за последнее время количество представительниц женского пола в корпорации выросло.

Microsoft делает свой кадровый состав более разнообразным

Дисбаланс, хотя и не столь ярко выраженный, проявляется также, если разделить всех сотрудников Microsoft по расовой принадлежности. В настоящее время их всех кадров компании 48,6% - европеоиды, а 35,4% - выходцы из Азии.

Microsoft сообщила, что доля латиноамериканцев среди ее работников выросла на 0,5% и составила 7% от общей численности рабочей силы в США. В то же время доля афроамериканцев составляет лишь 5,7%, что означает рост на 0,9% за последний год.

В США на Microsoft также работают и коренные американцы, а также коренные жители Аляски. На них приходится 0,5% штата. Плюс есть коренные жители Гавайских островов и островов Тихого океана – 0,2%.

Изменения в связи с общемировыми тенденциями

Указав в отчете о росте количества женщин в коллективе, Microsoft отметила также и увеличение числа работников, относящих себя к тем или иным меньшинствам. Корпорация подчеркнула, что сосредоточилась на «диверсификации компании на всех уровнях, от технических должностей до директора и исполнительного директора».

В отчете также говорится, что женщины и меньшинства добились наибольших успехов в розничном бизнесе компании. Помимо этого, есть пометка, что 7,1% сотрудников Microsoft идентифицируют себя как инвалиды.

Количество сотрудников-афроамериканцев Microsoft в США среди менеджеров составляет 3,9%, среди директоров – 3,2%. На исполнительном уровне их представительство увеличилось на 1,9 процентных пункта за последний год и достигло 5,6%.

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Сотрудники из числа латиноамериканцев в кадровом составе Microsoft в США составляют 6,0% (менеджеры), 5,2% (директора) и 5,2% (партнеры и руководители). На исполнительном уровне их доля составляет 3,7%.

Сотрудники, отождествляющие себя с азиатской этнической группой, составляют 31,0% менеджеров, 31,3% директоров и 26,2% партнеров и руководителей. На исполнительном уровне азиатское представительство достигло 23,3%.

В масштабах всего мира количество женщин среди менеджеров Microsoft достигло 27,1%., 22% директоров корпорации являются представителями женского пола. Тем временем, представительство женщин-руководителей снизилось на 0,6 процентных пункта с 2019 по 2020 гг., но увеличилось на 1 процентный пункт в 2021 г. Итоговый результат на момент выхода отчета – 25%.

Что происходит в России

В росте числа работников Microsoft заслуги российского представительства корпорации (ООО «Майкрософт рус») нет. В июне 2021 г. CNews писал, что российский офис компании из года в год активно теряет сотрудников.

Для сравнения, в 2014 г. на Microsoft в России работало порядка 1000 человек. К 2016 г. их стало вдвое меньше – 500 человек. На июнь 2021 г. в «Майкрософт рус» оставалось лишь 300 человек, и это еще далеко не предел.

По предварительным прогнозам, в обозримом будущем Microsoft сократит свой российский штат еще на 10-15%. Таким образом, работы лишатся еще 30-45 человек.

Причин у всего этого несколько, но среди них можно выделить три основные. Первая – это «трансформация бизнеса» корпорации, начавшаяся еще в 2013 г. Вторая – оптимизация бизнес-структуры, в особенности сфер продаж, сервиса и маркетинга.

На сокращение штата «Майкрософт рус» повлияло и падение продаж продукции Microsoft в России. Это третья основная причина. Снижение спроса на софт было вызвано, в том числе, и политикой импортозамещения.