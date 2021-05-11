Троянец, ворующий данные из Linux, три года оставался невидимым для любых антивирусов

Обнаруженный бэкдор RotaJakiro использует многослойное шифрование для всех своих компонентов, и почти три года остается невидимым для антивирусов. Известно, что он умеет выводить данные из зараженных систем, но этим его функциональность явно не ограничивается.

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Эксперты компании QihooNetlab 360 обнаружили вредонос-бэкдор под Linux, который почти три года оставался невидимым для антивирусных решений.

Первые сэмплы вредоноса RotaJakiro попали на VirusTotal еще в 2018 г., однако до сих пор антивирусы его не детектировали. Разработчики бэкдора очень многое сделали для того, чтобы он оставался невидимым как можно дольше.

Весь сетевой трафик вредоноса сжимается с помощью ZLib и шифруется с помощью сразу трех алгоритмов. Шифруются также данные внутри тела вредоноса и все ресурсы, которые он выгружает в зараженную систему. Это явно сделано для того, чтобы пресечь попытки анализа его кода и функциональности.

Антивирусы не замечали опасный бэкдор почти три года

RotaJakiro способен определять системные привилегии текущего пользователя: root или нет. В зависимости от этого, он использует разные способы запуска и по-разному обеспечивает устойчивое пребывание в системе.

Вопрос расширений

Операторы RotaJakiro могут использовать его для вывода системных данных и других значимых сведений и доустанавливать и запускать дополнительные плагины с разной функциональностью в 64-битных системах. О каких именно функциях идет речь, остается пока загадкой.

«RotaJakiro поддерживает 12 различных функций, три из которых связаны с запуском определенных плагинов. Однако мы не видели самих плагинов и потому не знаем их истинного назначения», — отметили авторы исследования. Открытым также остается вопрос, как именно RotaJakiro распространяется, и есть ли у него какая-то особенная цель и приоритетная мишень».

«Вероятно, это намек на то, что RotaJakiro может быть лишь компонентом более широкого набора хакерских инструментов, который не ограничивается самим бэкдором и его плагинами, — полагает Алексей Водясов, технический директор компании SECConsultServices. — Впрочем, без информации о том, на что способны необнаруженные плагины, это лишь предположения. Хотя и не лишенные смысла: разработчики явно очень много ресурсов вложили в то, чтобы сделать RotaJakiro максимально неуловимым. Наверняка это делалось с расчетом на широкий спектр вероятных атак».

С 2018 г. на VirusTotal были загружены в общей сложности четыре сэмпла вредоноса — антивирусы игнорировали их всех. Теперь ситуация, вероятно, изменится.

Интересно, что контрольные серверы, выявленные специалистами Qihoo 360, были запущены в 2015 г. По мнению экспертов, RotaJakiro использует ту же инфраструктуру, что и ботнет интернета вещей Torii, впервые замеченный в сентябре 2018 г.

Torii и RotaJakiro выполняют одни и те же команды после изначальной компрометации целевой системы, имеют похожую структуру и используют одни и те же константы. Вероятнее всего, речь идет о разработках одной и той же группировки.