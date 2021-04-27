Один из старейших российских онлайн-кинотеатров в шаге от банкротства

Онлайн-кинотеатр Tvzavr за последние полгода получил от кредиторов два иска о признании его банкротом. Каждому сервис задолжал почти 30 млн руб. Tvzavr работает с апреля 2010 г., но к весне 2021 г. его доля российского рынка по числу пользователей упала до 0,3%. 2020 г. сервис завершил с чистым убытком в размере 19 млн руб.

Tvzavr на грани банкротства

Российский онлайн-кинотеатр Tvzavr, запущенный в 2010 г., оказался под угрозой банкротства из-за долгов перед своими кредиторами. Один из них, Никита Кислощенко, обратился в Арбитражный суд Москвы о признании ООО «Тивизавр» (юрлицо веб-сервиса) банкротом.

Свой иск Кислощенко направил в суд 2 апреля 2021 г. (дело номер А40-69240/2021), однако 5 апреля 2021 г. по решению судьи Максима Кантара дело было оставлено без движения. 7 апреля 2021 г. Кислощенко предоставил дополнительную информацию по делу, после чего 21 апреля 2021 г. суд принял иск к рассмотрению. Первое заседание по нему состоится 15 июня 2021 г.

По информации РБК, до обращения в столичный Арбитражный суд Никита Кислощенко подавал иск в Хамовнический районный суд Москвы с требованием взыскать с Tvzavr 28,8 млн руб. – долг за оказанные им рекламные услуги. Иск был подан 3 декабря 2020 г. и рассмотрен судьей Германом Бугыниным 2 февраля 2021 г. Решение по делу № 02-0777/2021 было принято в пользу истца – оно вступило в силу 3 марта 2021 г.

Кто еще жаждет банкротства Tvzavr

Никита Кислощенко – не единственный, кто обратился в столичный Арбитраж с требованием признать компанию «Тивизавр» банкротом. В картотеке суда также есть иск компании «Электроавангард», специализирующееся на оснащении предприятий оборудованием.

Tvzavr образца 2021 года

Владельцы онлайн-кинотеатра задолжали этой компании свыше 27,3 млн руб, о чем сказано в материалах по делу А40-181610/2020. «Электроавангард» подала свой иск 29 сентября 2020 г., и 16 ноября 2020 г. судья Лариса Дьяконова вынесла вердикт о полном удовлетворении иска.

Исков против онлайн-кинотеатра за последние годы скопилось немало

В общей сложности в картотеке Арбитражного суда Москвы на момент публикации материала находилось 12 дел, в которых упоминается «Тивизавр». Лишь по двум из них компания проходит в качестве истца, а в оставшихся 10 она ответчик. Общая сумма исков против компании, без учета требований Кислощенко, составляет около 120 млн руб.

Кинотеатр с многолетней историей

Онлайн-кинотеатр Tvzavr работает с начала апреля 2010 г. Стоящая за ним компания «Тивизавр» была зарегистрирована немного раньше – по данным ЕГРЮЛ, она основана в Москве в середине ноября 2009 г.

С декабря 2017 г. пост генерального директора компании занимает Владимир Щеглов, но доли в ней у него нет. Уставной капитал «Тивизавра» составляет 20 тыс. руб., из которых 1% (200 руб.) удерживает Александр Павлов. Оставшиеся 99% (19,8 тыс. руб.) принадлежат ООО «Лаборатория сетевого видео» (ЛСВ).

ЛСВ была создана в июле 2011 г. с уставным капиталом около 31 тыс. руб. Ее единственным владельцем и одновременно гендиректором является Руслан Кафтанатий.

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Как пишет РБК, Кафтанатий стал основным владельцем Tvzavr сравнительно недавно – в декабре 2019 г. Для этого он выкупил у Елены Субботиной, которая изначально контролировала компанию, ее 75,1-процентную долю в ней. До сделки у Кафтанатия было 25% в «Тивизавре». Со слов бизнесмена, в 2020-2021 гг. он намеревался вложить в свой видеосервис, по меньшей мере, 1 млрд руб.

До этих событий Tvzavr вышел на украинский рынок через местного партнера Divan.tv. Как сообщал CNews, Этот шаг сервис сделал в декабре 2018 г.

Финансовые трудности и снижение популярности

Компания «Тивизавр» с 2016 г. показывает ежегодное снижение чистой прибыли на фоне почти регулярного (до 2020 г.) роста выручки. Так, в 2016 г. ее выручка составила 232,24 млн руб., чистая прибыль – 662 тыс. руб., а в 2017 г. – 483,17 млн руб. и 68 тыс. руб. соответственно.

В 2018 г. чистая прибыль компании упала до 15 тыс. руб. при выручке 649,43 млн руб., а 2019 г. «Тивизавр» завершила с чистым убытком 19,54 млн руб. В этом же году она поставила рекорд по объему выручки за все время своего существования – 788,23 млн руб.

Финансовые взлеты и падения Tvzavr

Однако 2020 г., несмотря на пандемию коронавируса, самоизоляцию и последовавший за ними рост популярности онлайн-сервисов, оказался для Tvzavr менее удачным – выручка упала 659,37 млн руб., а чистый убыток составил 19,02 млн руб.

Согласно статистике Telecom Daily, Tvzavr сталкивается не только со снижением выручки и отрицательной чистой прибылью, но и с падением популярности. В 2019 г. его доля на рынке видеосервисов составляла в пределах 2%, но к концу 2020 г. снизилась до 1,1%. По итогам I квартала 2021 г. положение дел стало еще хуже – доля кинотеатра по числу пользователей сократилась до 0,3%. Аналитики Telecom Daily отметили, по размеру аудитории, которая сокращается три года подряд, Tvzavr достиг критически низкого уровня.

Пользователей у Tvzavr почти не осталось

При этом в целом российский рынок онлайн-кинотеатров, по данным «ТМТ консалтинг», в 2020 г. показал 66-процентный рост – до 27,8 млрд руб. на фоне 2019 г. (16,7 млрд руб.). По подсчетам аналитиков компании, общая аудитория онлайн-кинотеатров в России по итогам 2020 г. подскочила на 17% и достигла 63 млн. Согласно их прогнозам, в 2021 г. эта сфера вырастет на 42% в сравнении с 2020 г. и превысит 39 млрд руб.