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«Тинькофф» хочет отобрать у МТС больше миллиарда из-за дорогих SMS

Бизнес Законодательство Телеком Мобильная связь Техника
, Текст: Игорь Королев

«Тинькофф банк» пытается через суд взыскать с МТС 1,12 млрд руб. Причиной подачи иска стало завышение цен на SMS-рассылки, в которым банк обвиняет всех четырех федеральных сотовых операторов.

«Тинькофф» против МТС

«Тинькофф банк» подал против оператора «Мобильные телесистемы» (МТС) иск в Арбитражный суд Москвы. Согласно картотеке суда, сумма исковых требований составляет 1,12 млрд руб. Третьим лицом в деле числится Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Пресс-служба «Тинькофф банка» пояснила агентству «Интерфакс», что иск связан с решением ФАС, которая признала сотовых операторов «большой четверки» виновными в завышении цен на SMS-рассылки. В МТС заявили, что не согласны с исковыми требованиями и будут отстаивать свою позицию в суде.

Как ФАС боролась с завышением цен на SMS-рассылки

Противостояние ФАС и сотовых операторов относительно цен на SMS-рассылки происходит уже несколько лет. В 2015 г. вступили в силу изменения в законодательстве, которые обязали сотовых операторов бороться с SMS-спамом и идентифицировать конечных заказчиков рассылок.

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«Тинькофф банк» подал иск против МТС на 1,12 млрд рублей из-за завышения цен на SMS

Как правило, заказчики рассылок подключаются к сотовым оператором не напрямую, а через SMS-агрегаторов. До 2015 г. операторы выставляли агрегаторам скидку, исходя из общего объема отправленных всеми их клиентами сообщений. После же изменений в законодательстве операторы перешли к поаккаунтной модели тарификации, выставляя скидку в зависимости от количества сообщений, отправленных каждым клиентом.

В результате произошел значительный рост цен на SMS-рассылки. В 2014-2015 гг. у МТС стоимость рассылок подорожала в среднем на 177%, у «Мегафона» - на 116%. В 2017 г. ФАС посчитала действия сотовых операторов нарушением антимонопольного законодательства и обязала их прекратить нарушения, но «Вымпелком» и Tele2 успешно обжаловали это решение в суде.

Банки против сотовых операторов

Однако действиями сотовых операторов были недовольны банки. «Национальный совет финансового рынка» подал новую жалобу в ФАС на повышение цен на SMS-рассылки. В 2019 г ФАС вновь признала операторов «большой четверки» нарушителями и потребовала устранить нарушения. В том числе ведомство выяснило, что разница в тарифах на SMS-рассылки для государственных и частных банков составляет 10 раз.

Сотовые операторы вновь обратились в суд. Иски «Вымпелкома», МТС и Tele2 были отклонены судом первой инстанции. Иск «Мегафона», наоборот, был поддержан судами первой и апелляционной инстанций, которые постановили отменить решение ФАС. Однако кассационная инстанция отменила это решение.

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