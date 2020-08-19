РЖД выбирают между «1С» и «Галактикой», чтобы лучше конкурировать с автомобилями

РЖД за 120 млн руб. построят информсистему для конкуренции с автодорожными грузовиками, которые переманивают клиентов с высокодоходными грузами и тех, для кого важна оперативность доставки. При создании системы идет выбор между платформами «1С» и «Галактика».

Новая информсистема РЖД

Как выяснил CNews, «Российские железные дороги» (РЖД) готовы потратить без малого 120 млн руб. на новую информсистему, которая позволит железнодорожному монополисту конкурировать с автомобильным транспортом за финансово привлекательные грузоперевозки.

Это следует из пояснительных документов к тематическому тендеру РЖД, в котором указанная сумма фигурирует в качестве начальной максимальной цены договора. Данная закупка стартовала 29 июля 2020 г. в формате открытого конкурса. Прием заявок от претендентов завершился 17 августа. Их перечень в публичном доступе не представлен. Подведение итогов намечено на 2 сентября. Победителю необходимо будет выполнить все работы до 1 марта 2021 г., хотя финальным сроком исполнения всего договора установлен июль 2021 г.

Подрядчику предстоит создать автоматизированную систему «Управление взаимоотношениями с клиентами». По условиям тендера она должна быть разработана как ERP-система (от англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия). В своей основе она должна содержать системы этого класса компаний «1С» или «Галактика». Данное обстоятельство объясняется заказчиком тем фактом, что платформы упомянутых разработчиков ранее прошли нагрузочное тестирование и были одобрены к использованию в РЖД.

РЖД построят информсистему «Управление взаимоотношениями с клиентами» на платформе «1С» или «Галактика»

Особенностью системы станет ее адаптация для обработки информации ограниченного доступа (персональные данные, коммерческая тайна), хотя и за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Система включит две подсистемы: «Единая база данных клиентов», содержащая сведения о действующих и потенциальных потребителях услуг РЖД, и «Управление обращениями клиентов», предназначенная для взаимодействия работников РЖД с потребителями услуг, органами власти, некоммерческими организациями и отраслевыми партнерствами.

В дальнейшем (в рамках исполнения будущих договоров) в РЖД намереваются дополнить «Управление взаимоотношениями с клиентами» подсистемами «Управление продажами услуг в сфере грузоперевозок», «Ведение аналитической и управленческой отчетности по продажам», «Управление маркетинговыми кампаниями», «Управление лояльностью клиентов», «Анализ и оценка эффективности продаж», «Управление в сфере грузовой и коммерческой работы» и «Автоматизированный расчет экономических результатов и рентабельности».

Подоплека проекта

Поясняя текущее положение дел в компании, РЖД указывают, что сложившаяся годами система организации транспортного обслуживания была ориентирована на обработку поступающих обращений и запросов клиентов в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта и правилами перевозок. Однако сейчас меняющиеся условия рынка и задача повышения доходности перевозок требуют кардинального разворота в сторону потребностей грузовладельцев, адресной работы по продвижению новых продуктов и услуг и взаимодействию с клиентом.

«Для реализации данных мероприятий необходим инструмент, позволяющий быстро и качественно получить всю необходимую информацию для взаимодействия с клиентом на любом этапе осуществления перевозки и организовать предоставление транспортных услуг, основываясь его потребностях, — говорится в пояснительной записке к тендеру. — Крайне важно обеспечить скоординированные действия всех подразделений компании — от разработки условий перевозки, определения технологии работы с путями необщего пользования до мониторинга качества оказываемых услуг и удовлетворенностью клиентов».

В этой связи в РЖД отмечают, что в настоящее время проблемой является отсутствие единой информационной системы подразделений транспортно-логистического блока. Все документы, связанные с перевозкой грузов, находятся в различных информационных системах компании, что в свою очередь не позволяет корректно оценивать и анализировать процесс осуществления перевозки и принимать управленческие решения.

«Это приводит к сокращению доли компании в конкурентных сегментах, — сокрушаются представители железнодорожного монополиста. — На автомобильный транспорт уходят высокодоходные грузы, а также те клиенты, для которых выполнение срока доставки является приоритетным вопросом. Для проведения тщательного исследования необходимо понимание рынка, потенциальных объемов и доходов, которые Компания может привлечь, в том числе за счет переключения перевозок с автомобильного транспорта».

В заключении отмечается, что взаимодействие с клиентом должно основываться на едином информационном пространстве, что позволит минимизировать бумажную работу, оптимизировать затраты клиента на коммуникации с компанией.