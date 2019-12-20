Российская онлайн-платформа для сбора денег на бизнес-проекты получила 100 миллионов

Инвестиционная площадка Lemon.online, которая уже год кредитует малый и микробизнес на собственные средства, начала работу в качестве краудлендинговой платформы. Компания Finbridge вложила в проект порядка 100 млн руб. Авторы проекта обещают инвесторам доходность до 36% годовых.



Запуск платформы

Как стало известно CNews, в России заработала краудлендинговая платформа Lemon.online, через которую физлица и институциональные инвесторы могут предоставлять займы малому и микробизнесу. Частная инвестиционная компания Finbridge вложила в проект порядка 100 млн руб., сообщили CNews представители платформы.

По словам основателя Lemon.online Леонида Корнилова, проект был запущена в декабре 2018 г. как площадка онлайн-кредитования малого бизнеса, и до сегодняшнего дня предоставлял кредиты из собственных средств. В дальнейшем, теперь уже в качестве краудлендинговый платформы, Lemon.online будет вкладываться в каждый займ вместе с другими инвесторами. Это должно положительно повлиять на среднее время закрытия заявки — предполагается, что оно составит от одного до трех дней.

Finbridge — это инвестиционная компания, созданная в 2011 г. У нее есть несколько проектов в сфере кредитования, в том числе сервис выдачи займов под залог паспорта транспортного средства Autonomy и приложения для срочной финансовой помощи OneClickMoney и «Деньги сразу».

Гарантированная доходность

Авторы проекта позиционируют Lemon.online как платформу с гарантированной доходностью для инвесторов, которые смогут получать выплаты еженедельно. Инвесторами могут выступать физлица, юрлица и индивидуальные предприниматели. Максимальная доходность, согласно утверждению компании, может составить 36% годовых, сумма инвестирования начинается от 15 тыс. руб.

В России запустилась краудлендинговая платформа с гарантированной доходностью

Как поясняет Корнилов, проект может гарантировать инвесторам доходность в 5% по любому займу, в том числе в условиях просрочки или дефолта. Это выгоднее, чем большинство стандартных вкладов в банках, отмечает он.

Итоги года

В течение последнего года, когда площадка выдавала займы и собственных средств, 96% из них были погашены в срок или с небольшой просрочкой. За это время Lemon.online успела испытать и усовершенствовать свою модель скоринга для оценки бизнеса.

Как уточнили по просьбе CNews в компании, всего за год было выдано более 1,2 тыс. займов на общую сумму 480 млн руб. Средняя сумма займа составила 400 тыс. руб., средний срок — три месяца.

Примерно 32% компаний, получивших займы, занимаются оптовой и розничной торговлей, еще 24% работают в сфере услуг, около 7% занимаются перевозками, 6% — ремонтом, и порядка 2% — это интернет-магазины. Около 82% заемщиков указали, что берут деньги на пополнение оборотных средств.

Похожие платформы

Напомним, на днях Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу «Сберкредо». Назначение у площадки такое же, как и у Lemon.online — дать возможность малому и микробизнесу получать займы от физлиц и институциональных инвесторов. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов отметил по случаю запуска, что популярность краудлендинга во всем мире растет.

Регистрация заемщиков проходит через аккаунт в системе интернет-банкинга для юрлиц «Сбербанк бизнес онлайн». Банк проводит проверку и скоринг участников. После проверки информация о заемщике, полученная из открытых источников, предоставляется инвесторам. Оператором платформы выступает дочерняя структура Сбербанка «Технологии кредитования».

Минимальная сумма инвестирования на «Сберкредо» составляет 5 тыс. руб. Что касается максимальной суммы, то на начальном этапе с целью снижения рисков она будет установлена на уровне 20 тыс. руб. Впоследствии этот лимит планируется увеличить до 1 млн руб. Инвесторы могут вкладывать средства в неограниченное количество проектов на срок до шести месяцев. Банк обещает доходность до 20% годовых.