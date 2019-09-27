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Россияне зарабатывают миллионы долларов в Youtube на «детских» лайфхаках

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Казанские бизнесмены Марат Мухаметов и Павел Радаев построили бизнес на лайфхаках для детей и взрослых, который при минимальных вложениях приносит им до $20 млн ежегодного дохода. Их компания занимается производством видеороликов для своего YouTube-канала 5 Minute Crafts, который всего за три года вошел в десятку самых популярных в мире – лайфхаки, размещенные на нем, привлекли свыше 60 млн подписчиков и обеспечили более 15 млрд просмотров.

Выгодный онлайн-бизнес

Бизнесмены Павел Радаев и Марат Мухаметов из Казани, по данным Forbes, ежегодно зарабатывают до $20 млн на своих YouTube-каналах 5-Minute Crafts. Это серия каналов, посвященных разного рода лайфхакам на все случаи жизни и для людей всех возрастов.

Радаев и Мухаметов организовали группу The Soul Publishing, в состав которой вошли и 5 Minute Crafts, причем на долю этих каналов приходится до половины ежегодного оборота группы, в которую также входит известный в России сайт о рекламе Adme, основанный бизнесменами в 2004 г. (тоже входит в The Soul Publishing).

По данным Forbes, бизнесменам удалось снизить расходы на производство роликов с лайфхаками до минимума – они составляют не более 10% ежегодного оборота, причем сюда входят затраты на реквизит, зарплату сотрудников и аренду помещений. Другими словами, при минимальных вложениях лайфхаки приносят двум российским приятелям-бизнесменам максимальный доход.

Группа The Soul Publishing была зарегистрирована на Кипре в 2018 г., где с 2017 г. живут сами друзья-бизнесмены.

Практически бесплатные лайфхаки

Мухаметов и Радаев нашли способ быстро и без особых финансовых вливаний выпускать по 1500 роликов в месяц, о чем рассказал бывший сотрудник видеопродакшена Adme Аскар Габдуладзянов. По его словам, все новые видео снимаются с использованием ранее отснятого контента.

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В одном из роликов 5-Minute Crafts дается лайфхак по созданию столовой ложки из термоклея

«Все или почти все ролики перемонтируются: из старых создают новые, по-разному компонуя одни и те же сюжеты. Это делает производство нового контента практически бесплатным», – отметил Габдуладзянов. Большая часть видео, выходящего на 5-Minute Crafts, снимается в Казани, потому что, как сказал Габдуладзянов, «дешевле, чем в России, не снимешь нигде».

Для удешевления и ускорения процесса производства контента канал использует одни и те же интерьеры, а также приглашает на съемки одних и тех же «актеров», многие из которых работают в Adme. По словам Габдуладзянова, «видеоконвейер» был налажен не сразу – первые ролики были сложными в производстве, поскольку требовалось закупать реквизит и расходные материалы, делать множество дублей и на их основе монтировать готовое видео. На основе этих кадров чаще всего и делаются новые выпуски.

Успех за три года

Превратить 5-Minute Crafts из небольшого канала на YouTube с полезными советами в источник солидного заработка у Павла Радаева и Марата Мухаметова получилось меньше чем за три года – проект был создан 15 ноября 2016 г. На момент публикации количество подписчиков канала превысило 60,9 млн. По данным ресурса Social Blade, занимающегося сбором и анализом статистики YouTube, за последние 30 дней на канал пришло более 800 тыс. подписчиков, а общее число просмотров выложенных на нем видеороликов за три года превысило 15,8 млрд.

В общемировой статистике 5-Minute Crafts занимает седьмое место среди всех каналов на YouTube по количеству подписчиков и 30 место по количеству просмотров.

Контент и охват аудитории

Миллионы подписчиков и миллиарды просмотров, в дополнение к миллиардам оборота, каналу 5-Minute Crafts приносят видеоролики на тему, к примеру, как при помощи резинки для денег выкрутить сорванный шуруп или саморез, или как при помощи нитки разрезать торт. Поначалу Радаев и Мухаметов размещали весь создаваемый контент с лайфхаками только на этом канале, но со временем их число начало расти.

Так, на 27 сентября 2019 г. у 5-Minute Crafts было, по приблизительным подсчетам, в пределах 10 каналов со схожей тематикой и идентичным названием, но направленных на различные группы лиц, разделенные по половой принадлежности или по возрасту. В их число входят 5-Minute Crafts Girly (лайфхаки для девушек, Family (советы для всей семьи), Men (для мужчин), Kids (для детей), Teen (для подростков) и др. Подписчиков у них меньше в сравнении с основным каналом (к примеру, у 5-Minute Crafts Girly их 15 млн), но при этом практически у каждого из них есть каналы-двойники на нескольких языках мира. По оценке Forbes, Мухаметову и Радаеву подконтрольны несколько десятков YouTube-каналов, ролики на котором выходят на английском, испанском, китайском, корейском и французском языках.

Также у всех каналов серии 5-Minute Crafts есть группы в социальных сетях, в частности, в Facebook. По данным Forbes, в сумме на каналы группы The Soul Publishing в YouTube подписано свыше 300 млн человек, а число подписчиков на ее паблики в Facebook перевалило за 230 млн.

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