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Сервисные маршрутизаторы МТС включены в реестр отечественного ПО

МТС объявляет о том, что сервисные маршрутизаторы BRAS/BNGi собственной разработки МТС включены в Реестр российского программного обеспечения. Эти маршрутизаторы заменили оборудование иностранных производителей в сети МТС во многих регионах России и являются ключевым элементом проекта модернизации ядра транспортной сети фиксированного интернета стоимостью 1 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Соответствующая реестровая запись №35575 произведена на основании поручения Минцифры России от 5 октября 2026 г. Сервисные маршрутизаторы являются одним из важных элементов инфраструктуры оператора связи, которые управляют подключением абонентов к фиксированному интернету.

После ухода из России основных вендоров сетевого оборудования – Cisco, Juniper и Huawei – МТС в конце 2024 г. самостоятельно создала собственное решение – сервисные маршрутизаторы в виде ПО, которые устанавливаются на широко распространенные сервера архитектуры х86. В зависимости от конфигурации сервера, ПО обеспечивает пропускную способность маршрутизатора от 40 до 200 Гбит/с.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

В начале 2025 г. компания получила на сервисный маршрутизатор МТС-BNG сертификат соответствия в области связи и на сегодня ввела в эксплуатацию комплекты оборудования в 23 регионах России. Ранее МТС сообщала, что вложит в 2026-2027 годах 1 млрд руб. в модернизацию и расширения ядра транспортной сети фиксированного ШПД в 26 регионах России. Значительная часть этих средств пойдет на установку этих сервисных маршрутизаторов.

«За строкой записи в реестре почти год кропотливой работы целой команды, сотни страниц документации – от описания архитектуры софта, разработки инструкций и спецификации до подготовки контрольного экземпляра ПО для экспертного совета. Вхождение в реестр российского ПО – это не только признание качества нашего продукта, но и перспективы его развития и новые возможности, влияющие на снижение стоимости нашего решения», – отметил директор департамента регионального транспорта и сетей корпоративных клиентов МТС Виктор Перов.

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