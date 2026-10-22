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МТС МТС-BNG сервисный маршрутизатор

СОБЫТИЯ

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22.10.2026 Сервисные маршрутизаторы МТС включены в реестр отечественного ПО 1
15.06.2026 МТС вложит 1 млрд руб. в модернизацию ядра сети ШПД и установку маршрутизаторов собственной разработки 1
03.07.2025 Не только базовые станции. Гигантский российский оператор переходит на отечественные маршрутизаторы собственной разработки 1
03.07.2025 МТС установит на транспортной сети маршрутизаторы собственной разработки 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16226 3
Cisco Systems 5385 2
МТС - Иртея 164 1
Huawei 4730 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5825 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 1
ШПД - BRAS/BNG/BBRAS - Broadband Remote Access Server - маршрутизир трафика к/от мультиплексора доступа цифровой абонентской линии (DSLAM) или коммутатора в сетях интернет-провайдера 58 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55097 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4628 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6933 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14230 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2209 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16831 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34092 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9870 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23282 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12419 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10439 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9755 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2685 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4609 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26564 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1396 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1729 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18378 1
Intel x86 - архитектура процессора 2189 3
FreePik 1902 1
Перов Виктор 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 169099 3
Россия - ДФО - Амурская область 986 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 666 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 742 2
Россия - ПФО - Пензенская область 654 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 923 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 781 2
Россия - УФО - Челябинская область 1539 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 819 2
Россия - УФО - Свердловская область 2014 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2351 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 688 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 665 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1120 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19433 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7990 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22134 3
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Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
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