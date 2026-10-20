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«Телфин» интегрировал «ВКонтакте» с amoCRM и «Битрикс24»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объединил социальную сеть «ВКонтакте» с CRM-платформами amoCRM и «Битрикс24» с помощью виджета Whatcrm. Интеграция решений позволяет превратить мессенджер из канала общения в полноценный инструмент продаж. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Интеграция «ВКонтакте» с amoCRM и «Битрикс24» обеспечивает бесшовную работу с клиентами, позволяя обрабатывать запросы и обмениваться файлами напрямую из CRM. Ключевым преимуществом данного решения является возможность инициировать общение с подписчиками и писать первым клиентам, состоящим в корпоративном сообществе в социальной сети.

Кроме этого компании теперь могут максимально быстро реагировать на обращения и вопросы в группе «ВКонтакте». Менеджер видит запрос в тот же момент, когда он поступает от клиента. Сообщение автоматически фиксируется в рабочей системе. Таким образом интеграция превращает обращения в полноценные задачи внутри корпоративной CRM.

«Объединение бизнес-приложений гарантирует компании сохранение единой истории коммуникаций и позволяет автоматизировать рабочие процессы: от распределения входящих лидов по заданным стратегиям до запуска автоматических рассылок и использования SalesBot или корпоративных роботов для мгновенной реакции на обращения», — сказал Вячеслав Исаков, продакт-менеджер «Телфин».

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Интеграция бизнес-приложений поддерживает неограниченное число пользователей и расширенный функционал для оптимизации работы отделов продаж и поддержки. Компаниям доступны безлимитные диалоги, групповые чаты с клиентами, черный список и возможность обмена файлами различного формата, включая документы и изображения.

Техническая реализация сервиса на базе виджета Whatcrm позволяет осуществить подключение за 5–10 минут без привлечения технических специалистов. Для ознакомления с возможностями интеграции предоставляется трехдневный бесплатный тестовый период, в течение которого компании могут оценить эффективность автоматизации коммуникаций в группе «ВКонтакте».

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