Разделы

Безопасность
|

Компания «Аладдин« получила новый сертификат ФСБ России на систему защиты и обезличивания данных в СУБД «Крипто БД» версии 3.0

Компания «Аладдин» сообщила о получении нового сертификата ФСБ России № СФ/124-5602 на СКЗИ «КриптоБД» версии 3.0, систему защиты и обезличивания данных в СУБД Oracle, MS SQL, PostgreSQL. Срок действия нового сертификата – до 1 июня 2028 г.

Сертификат ФСБ России № СФ/124-5574 подтверждает, что «Крипто БД» версии 3.0 соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ по классам KC1/KC2, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. В частности, решение может использоваться для создания и управления ключевой информацией, шифрования данных, содержащихся в областях оперативной памяти, вычисления имитовставки для данных, содержащихся в областях оперативной памяти, вычисления значения хэш-функции для данных, содержащихся в областях оперативной памяти.

«Крипто БД» – система защиты и обезличивания данных в СУБД Oracle, MS SQL, PostgreSQL. Решение позволяет импортозаместить встроенные в СУБД зарубежные средства защиты на российские, сертифицированные, и продолжить использовать необходимые СУБД и приложения. Также «Крипто БД» позволяет защитить критически важные данные в СУБД, вести мониторинг и аудит действий пользователей и администраторов с выгрузкой на сервер Syslog для интеграции с SIEM, создавать защищённые ИС с использованием сертифицированного СКЗИ, существенно снизить риски утечки персональных данных и получить некорректируемую юридически значимую доказательную базу для проведения расследований инцидентов информационной безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

Росреестр потратит почти миллиард на обновление ПО для кибербезопасности

Что требуется от аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры для обеспечения непрерывности бизнеса

Хакеры украли у властей данные о гражданах за 50 лет

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

СМИ: На момент атаки БПЛА дата-центры «Яндекса» не были застрахованы от терактов. Компания все отрицает

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще