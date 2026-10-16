Разделы

Безопасность Новости поставщиков Цифровизация Искусственный интеллект
|

Спросите свой ИИ о вашей ИБ: Securitm запустил MCP-сервер среди SGRC/SOAR-систем

Securitm запустил MCP-сервер, первый среди SGRC/SOAR-систем в России. Теперь платформу можно подключить к вашему ИИ и работать с данными вашей ИБ. Спросите, какие задачи просрочены или какие высокие риски остались без запланированных работ. ИИ найдет сведения в Securitm и поможет собрать ответ в таблицу, сводку для руководства или проект плана работ. Об этом CNews сообщили представители Securitm.

Securitm – адаптивная система управления информационной безопасностью. В одном окне служба ИБ ведет учет активов, оценивает соответствие требованиям и стандартам, управляет рисками, защитными мерами, уязвимостями и задачами, отслеживает метрики и автоматизирует рутинные операции. Внешние средства защиты и ИБ-системы подключаются через интеграции и дополняют общую картину безопасности.

От вопроса к данным без ручных выгрузок

ИИ может предложить общий план работы с рисками. Но чтобы ответить, какие риски организации требуют внимания, ему нужны конкретные сведения: какие активы затронуты, что запланировано и кто отвечает за выполнение.

Раньше эти данные приходилось выгружать из системы и переносить в чат. MCP, или Model Context Protocol, – открытый протокол подключения ИИ к внешним системам – позволяет обращаться за ними к Securitm прямо в ходе разговора.

Пользователь задаете вопрос. ИИ ищет и читает данные в Securitm, затем готовит ответ.

Например: "Какие критичные активы у нас без владельца?"; "Какие риски с высоким уровнем остались без задач?"; "Какие задачи по ИБ просрочены и кто за них отвечает?"; "Как изменились метрики за месяц?".

Полученный результат можно уточнить: сгруппировать задачи по ответственным, подробнее разобрать найденные записи или подготовить краткую сводку для встречи.

Так проще обнаружить конкретные пробелы: риск оценен, но работа по нему не запланирована; актив признан критичным, но владелец не указан.

Работайте с привычным ИИ

Подключение рассчитано на инструменты с поддержкой MCP. Среди вариантов - GigaChat, решения «Яндекса», Claude, ChatGPT и Cursor. Способ настройки зависит от выбранного клиента.

Можно подключить и локальную модель в собственном контуре. Для этого потребуется поддержка MCP или соответствующее подключение. Такой вариант позволяет работать с данными Securitm через ИИ внутри инфраструктуры организации.

MCP-сервер дополняет встроенный ИИ-ассистент Securitm. Со встроенным ассистентом пользователь работает внутри платформы. Через MCP пользовательский ИИ обращается к Securitm за данными.

Доступ под вашим контролем

MCP-сервер может работать только на чтение, с гранулярным доступом к отдельным модулям и объектам. Вы определяете, какие данные доступны вашему ИИ. В режиме чтения ИИ не может редактировать риски, изменять записи или закрывать задачи.

Для подключения используется отдельный MCP-токен. Обращения можно ограничить по IP-адресам. Также можно использовать локальную модель в собственном контуре.

Качество ответа зависит от полноты данных и возможностей выбранного ИИ. Найденные сведения и предложенные выводы нужно проверять перед принятием решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket выпустил первый в России рейтинг провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры

Найден неожиданный виновный в гигантском сбое Рунета. И это не атака БПЛА на «Яндекс»

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще