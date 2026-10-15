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«Транстелематика» оснастит российские автобусы цифровыми системами для поставки в Мали

«Транстелематика», входящая в ГК «Итэлма», участвует в проекте поставки 50 российских автобусов в Республику Мали. Компания обеспечит транспортные средства комплексом цифровых решений для навигации, видеонаблюдения, автоматизированного подсчета пассажиров, информирования и оплаты проезда. Проект станет для «Транстелематики» первым опытом поставки оборудования на рынок Мали. Об этом CNews сообщили представители «Транстелематики».

Поставка включает 32 автобуса большого класса «Нефаз-5299-31-52» и 18 автобусов среднего класса «Камаз-4290-5М». Транспортные средства адаптируются к климатическим условиям страны: по требованиям заказчика предусмотрены кондиционирование повышенной мощности и дополнительная защита от пыли.

«Транстелематика» выступает поставщиком цифрового оборудования и программного обеспечения по договору с ПАО «Нефаз», входящим в группу ПАО «Камаз».

Цифровое оснащение автобусов

В состав оборудования войдут многофункциональные навигационные терминалы, системы видеонаблюдения, датчики автоматизированного подсчёта пассажиров, автоинформаторы, маршрутные табло и оборудование для беспроводного доступа в интернет.

Навигационные решения предназначены для определения местоположения автобусов и передачи данных об их движении. Это позволит перевозчикам отслеживать соблюдение маршрутов и графиков, а также оперативно получать информацию о работе транспортных средств.

Системы видеонаблюдения обеспечат регистрацию событий в салоне, а датчики над дверями — автоматический подсчёт входящих и выходящих пассажиров. Данные пассажиропотока могут использоваться для анализа загрузки автобусов и оценки востребованности отдельных маршрутов.

Для оплаты проезда предусмотрена установка валидаторов у каждой двери. Пассажирам будут доступны несколько способов расчёта: банковской картой, по QR-коду и наличными. Электронные транзакции позволят формировать данные об оплаченных поездках, которые можно сопоставлять с показателями пассажиропотока.

Перспектива создания единой транспортной платформы

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В рамках дальнейшего развития проекта рассматривается возможность внедрения пилотной цифровой платформы управления пассажирскими перевозками. Предполагается, что она сможет объединить диспетчеризацию, видеомониторинг, инструменты учета оплаты проезда и личные кабинеты перевозчиков и пассажиров.

Платформа потенциально позволит использовать данные с бортового оборудования для анализа работы маршрутов, планирования перевозок и контроля транспортного обслуживания. Решение о её создании, функциональности и масштабе пока не принято.

Выход на новый экспортный рынок

Для «Транстелематики» участие в проекте расширяет географию применения российских разработок в сфере цифровизации общественного транспорта. Решения, которые компания поставляет для автобусов в Мали, уже используются на транспорте в российских регионах.

Проект также отражает возможности совместного выхода российских производителей автобусов и разработчиков цифровых систем на зарубежные рынки. Для транспортного комплекса Мали сочетание современных автобусов и цифрового оборудования в перспективе может создать дополнительные возможности для контроля перевозок, анализа пассажиропотока и повышения качества обслуживания.

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