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«Инвитро» повысила устойчивость цифровых сервисов благодаря observability-платформе Gmonit

Медицинская компания «Инвитро» внедрила observability-платформу Gmonit для централизованного мониторинга критически важных приложений, баз данных и инфраструктуры. Решение направлено на повышение устойчивости цифровых сервисов, ускорение выявления и устранения инцидентов, а также обеспечение выполнения SLA (Service Level Agreement) с клиентами — медицинскими учреждениями и больницами. Об этом CNews сообщил представитель Gmonit.

Платформа Gmonit объединила мониторинг на всех уровнях — от фронтенд-компонентов и бэкенд-сервисов до баз данных, инфраструктуры и внешних зависимостей — в единую централизованную систему наблюдаемости. В рамках решения реализован сквозной контроль производительности более чем 100 собственных приложений «Инвитро», включая системы на Java, .NET, SQL Server, CRM и внутренние корпоративные платформы. Общий объем мониторируемых данных превышает 300 ТБ, размещенных на 100 серверах баз данных. Все ключевые показатели сведены в единые дашборды, что позволяет ИТ-командам оперативно оценивать состояние сервисов и принимать решения на основе целостной картины.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Observability-платформа обеспечивает детальную наблюдаемость на уровне отдельных транзакций и операций, включая распределенную трассировку запросов от пользовательского действия до вызовов внешних сервисов и баз данных. Это позволяет быстро выявлять узкие места, анализировать влияние внешних зависимостей и находить первопричины инцидентов. Дополнительно реализован мониторинг инфраструктуры и корпоративных платформ, включая контроль работы «», пользовательских сессий и потребления ресурсов, что повышает устойчивость внутренних бизнес-процессов и критичных сервисов лабораторной диагностики.

«С внедрением Gmonit мы получили единое решение, которое дает полную прозрачность на всех уровнях — от пользовательского запроса до базы данных и внешних сервисов. Теперь мы можем сразу понимать, где и почему возникает проблема, и реагировать на нее до того, как она начинает влиять на наших клиентов», — сказал Руслан Каймаков, СIO «Инвитро».

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