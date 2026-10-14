Разделы

ПО Безопасность
|

«Лаборатория Касперского» предупреждает о вредоносной рассылке под предлогом перерасчета НДФЛ

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную рассылку, в которой злоумышленники используют тему перерасчета налога на доходы физических лиц за 2025 г. В письмах, отправленных якобы от имени официальных ведомств, получателям сообщают о выявленной задолженности и необходимости срочно уточнить личные данные. Во вложении находится вредоносный архив, открытие которого может привести к заражению устройства троянским ПО. Только за три дня в сентябре 2026 г. было отправлено более 400 таких писем. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Как устроена схема. Адресат получает письмо, в котором говорится о необходимости срочно уточнить данные по НДФЛ за 2025 г. Отправители ссылаются на изменения в налоговом законодательстве, связанные с введением прогрессивной шкалы налогообложения, и утверждают, что после автоматизированного перерасчета обнаружено расхождение между суммой полученного дохода и начисленным налогом. Также в сообщении приводятся конкретные суммы якобы начисленного и уплаченного налога, а также размер образовавшейся задолженности.

Получателя предупреждают, что, если он не предоставит уточнения в установленный срок, задолженность могут взыскать принудительно с начислением пеней. Для проверки данных ему предлагают перейти по ссылке, скачать и изучить вложенные документы, при этом для идентификации якобы нужно будет ввести ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из СМС. Помимо ссылки в письме находится архив с вредоносным ПО, запуск которого может привести к компрометации устройства.

«Злоумышленники следят за актуальной повесткой и используют ее для создания убедительных легенд. В данном случае они эксплуатируют тему предстоящего декларационного периода, рассчитывая, что сообщение о задолженности и возможном принудительном взыскании побудит человека действовать поспешно. Мы рекомендуем критически относиться к неожиданным письмам, в том числе тем, которые приходят под видом официальных уведомлений. Не стоит переходить по ссылкам и открывать вложения из подозрительных сообщений, даже если отправитель торопит или грозит негативными последствиями. Информацию о налоговых начислениях и задолженностях следует проверять самостоятельно через официальные ресурсы», — сказала Анна Осипова, старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского».

Для защиты «Лаборатория Касперского» также рекомендует пользователям: установить надежное защитное решение, которое поможет обнаружить и заблокировать вредоносное ПО, например Kaspersky Premium. Организациям: использовать решение, которое будет автоматически блокировать подозрительные письма; регулярно проводить обучение для сотрудников в сфере кибербезопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал топ-35 игроков российского рынка СЭД

Создатели Firefox выпустили браузер для слежки за пользователями

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

Популярные криптокошельки Ledger Nano X продавались сразу со шпионским модулем для кражи криптовалюты

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

В России эпидемия зараженных смартфонов. Мобильников с вирусами стало больше на треть

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще