«Лаборатория Касперского» предупреждает о вредоносной рассылке под предлогом перерасчета НДФЛ

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную рассылку, в которой злоумышленники используют тему перерасчета налога на доходы физических лиц за 2025 г. В письмах, отправленных якобы от имени официальных ведомств, получателям сообщают о выявленной задолженности и необходимости срочно уточнить личные данные. Во вложении находится вредоносный архив, открытие которого может привести к заражению устройства троянским ПО. Только за три дня в сентябре 2026 г. было отправлено более 400 таких писем. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Как устроена схема. Адресат получает письмо, в котором говорится о необходимости срочно уточнить данные по НДФЛ за 2025 г. Отправители ссылаются на изменения в налоговом законодательстве, связанные с введением прогрессивной шкалы налогообложения, и утверждают, что после автоматизированного перерасчета обнаружено расхождение между суммой полученного дохода и начисленным налогом. Также в сообщении приводятся конкретные суммы якобы начисленного и уплаченного налога, а также размер образовавшейся задолженности.

Получателя предупреждают, что, если он не предоставит уточнения в установленный срок, задолженность могут взыскать принудительно с начислением пеней. Для проверки данных ему предлагают перейти по ссылке, скачать и изучить вложенные документы, при этом для идентификации якобы нужно будет ввести ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из СМС. Помимо ссылки в письме находится архив с вредоносным ПО, запуск которого может привести к компрометации устройства.

«Злоумышленники следят за актуальной повесткой и используют ее для создания убедительных легенд. В данном случае они эксплуатируют тему предстоящего декларационного периода, рассчитывая, что сообщение о задолженности и возможном принудительном взыскании побудит человека действовать поспешно. Мы рекомендуем критически относиться к неожиданным письмам, в том числе тем, которые приходят под видом официальных уведомлений. Не стоит переходить по ссылкам и открывать вложения из подозрительных сообщений, даже если отправитель торопит или грозит негативными последствиями. Информацию о налоговых начислениях и задолженностях следует проверять самостоятельно через официальные ресурсы», — сказала Анна Осипова, старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского».

Для защиты «Лаборатория Касперского» также рекомендует пользователям: установить надежное защитное решение, которое поможет обнаружить и заблокировать вредоносное ПО, например Kaspersky Premium. Организациям: использовать решение, которое будет автоматически блокировать подозрительные письма; регулярно проводить обучение для сотрудников в сфере кибербезопасности.