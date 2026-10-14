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Атакующие почти полностью разрушили 3 из 4 инфраструктур на «Киберарене 2026» в рамках форума GISDAYS

В рамках форума GISDAYS* 2026 в Москве на площадке VK Play Arena 30 сентября и 1 октября прошла «Киберарена» — киберполигон компании «Газинформсервис». А уже 2 октября в Центре исполнительских искусств были подведены её итоги. В этом году соревнования приобрели международный характер: всего в «Киберарене» приняли участие 12 команд, в том числе одна из СНГ.

Очное противостояние атакующих (Red Team) и команд расследования (Blue Team) длилось два дня и проводилось на четырёх независимых инфраструктурах: Университет, Нефтегаз, Банк и Госсектор. У каждой инфраструктуры была своя цифровая архитектура, сервисы, контур событий и набор заданий, представляющих собой реалистичные недопустимые события ИБ в конкретной отрасли.

На киберполигоне собрались восемь «красных» команд — CULT, offware, HackerLab, ChiLL Chain, DreamTeam, CR4.SH, Singleton Security, KiberS — и четыре «синих» — YOUR SHELL NOT PASS, Лемниската, B4RD1N team, К2 Кибербезопасность.

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Задача Red Team заключалась в быстрой и точной атаке; при этом «красные» команды соревновались между собой, им нужно было не только корректно реализовать атаку, но также подготовить и сдать отчёт для судей раньше остальных. Эти отчёты проверяли инженеры направления проактивной кибербезопасности компании «Газинформсервис».

Каждая команда Blue Team расследовала атаки только на своём полигоне и только после успешной реализации от «красных». Основной задачей, как и в реальной жизни, являлось оперативное формирование отчёта о расследованной атаке для дальнейшей передачи его судьям — составу экспертов из центра мониторинга GSOC компании «Газинформсервис», который на протяжении обоих дней работал рука об руку с Blue Team, помогая командам в точной реконструкции единой цепочки атаки от конкретной Red Team.

Главной сложностью для «синих» являлось то, что команды Red Team свободно выбирали, когда и какую инфраструктуру атаковать, в каком порядке выполнять задания и какими методами провести атаку, чтобы она осталась незамеченной.

Отличительной особенностью третьей «Киберарены» стало применение технологий искусственного интеллекта для генерации активности в инфраструктурах, а также способность агентов реагировать на происходящие сбои при инцидентах и менять паттерны поведения. Партнёры «Киберарены» также получили возможность протестировать собственные ИБ-продукты в приближённых к реальности условиях атаки, разместив свои решения на киберполигонах.

Лучшими среди Red Team оказались команды CR4.ch и ChiLL Chain, а среди Blue Team — Лемниската и К2 Кибербезопасность. Они показали самый высокий уровень профессиональной подготовки и владения инструментами своего направления.

За полтора дня были практически полностью разрушены три инфраструктуры — Банк, Госсектор и Университет. Дольше всех продержал оборону Нефтегаз.

«Главный посыл "Киберарены" — проактивная кибербезопасность, практические знания и опыт без риска и ущерба. Участники учатся видеть взаимосвязи, принимать решения под давлением, работать в команде и правильно формулировать выводы. Особенно важно, что "Киберарена" помогает обеспечить соответствие различным требованиям регуляторов. Компании могут проводить тренировки и отработки планов реагирования в строгом соответствии с нормативными документами. Для студентов и специалистов это отличная возможность получить реальный практический опыт, увидеть разные роли в информационной безопасности и понять, как устроена настоящая защита в отрасли», — подчеркнул Николай Нашивочников, заместитель генерального директора – технический директор компании «Газинформсервис» во время одного из прямых включений с соревнований.

Отметим, что «Киберарена» — не только ежегодные соревнования на GISDAYS, но и отдельная платформа, разработанная компанией «Газинформсервис», для проведения киберучений, обучения, соревнований по информационной безопасности и тестирования искусственного интеллекта, ПО и средств защиты информации. Инструментарий решения был доступен для демонстрации на форуме.

*Global Information Security Days (GISDAYS) — дни глобальной информационной безопасности

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