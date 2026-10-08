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Пограничный контроллер сессий IVA SBC: новый режим работы для защиты внутренних сервисов без прямого доступа из внешней сети

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies представляет релиз пограничного контроллера сессий IVA SBC 15.0. Обновление расширяет возможности защиты и управления корпоративными коммуникациями: в продукте появился новый режим Inverse Reverse Proxy, улучшена отказоустойчивость, расширены возможности мониторинга и настройки отдельных серверов. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Защита внутренних сервисов без прямого доступа из внешней сети

Одним из ключевых нововведений IVA SBC 15.0 стал режим Inverse Reverse Proxy. Он предназначен для ситуаций, когда по требованиям безопасности внешний компонент не должен напрямую подключаться к внутреннему сервису.

В этом случае соединение из внутренней сети первым устанавливает специальный агент. Когда внешний пользователь отправляет запрос, IVA SBC передает его агенту по уже установленному защищенному соединению. Агент обращается к нужному внутреннему сервису и возвращает полученный ответ через IVA SBC.

Такой сценарий позволяет использовать Reverse Proxy в инфраструктурах с жесткими ограничениями на входящие подключения и дополнительно изолировать внутренние сервисы от внешней сети.

Кэш Reverse Proxy теперь хранится на диске

В новой версии HTTP-кэш Reverse Proxy перенесен с оперативной памяти на диск. Это позволяет эффективнее использовать ресурсы системы и организовать работу кэша с учетом особенностей инфраструктуры заказчика.

Отдельные настройки для разных серверов

IVA SBC 15.0 стал гибче в работе с несколькими серверами. Для каждого узла можно отдельно указать параметры подключения к системам мониторинга и информационной безопасности. Это особенно удобно для распределенных инфраструктур.

Повышение отказоустойчивости

В IVA SBC 15.0 доработан механизм плавающего IP-адреса. Если служба IVA SBC на одном из серверов перестает работать, адрес автоматически переносится на сервер, где сервис продолжает функционировать. Такой подход помогает сохранить доступность сервисов и сократить влияние возможных сбоев на работу корпоративной инфраструктуры.

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Архитектура IVA SBC предусматривает распределение компонентов и работу без единой точки отказа, что позволяет адаптировать решение под требования крупных организаций.

Новый журнал помогает контролировать регистрации VVoIP

В обновленной версии появился отдельный журнал VVoIP-регистраций. Он позволяет администраторам отслеживать регистрации пользователей и устройств и получать дополнительную информацию для контроля и диагностики работы коммуникационной инфраструктуры.

Обновлена технологическая основа Live-образов

Базовые Live-образы IVA SBC 15.0 переведены на Debian Trixie. Это обновляет программную основу продукта и упрощает подготовку системы к установке в инфраструктуре заказчика.

IVA SBC работает на границе корпоративной сети и помогает контролировать внешний трафик, защищать внутренние системы и обеспечивать стабильную работу коммуникационных сервисов. Решение входит в экосистему корпоративных коммуникаций IVA Technologies и используется в инфраструктурах бизнеса и государственных организаций. IVA SBC включен в Единый реестр российского программного обеспечения.

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