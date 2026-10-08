«Авито»: россияне готовы потратить на умный дом 34 тыс. руб. в среднем

Специалисты «Авито» опросили 10 тыс. россиян и узнали, есть ли у них устройства системы умного дома, какие именно и для чего их покупают. Выяснилось, что такая техника есть у трети респондентов, и чаще всего это умные колонки и роботы-пылесосы. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Устройства для системы умного дома есть уже у трети (34%) россиян, и чаще это молодежь 25-34 лет (44%). Причем в этой возрастной группе у каждого пятого (20%) есть сразу несколько подобных гаджетов.

41% опрошенных владеют такими устройствами меньше года, а 42% используют их уже один-три года. Есть и те, кто внедрил систему умного дома еще раньше — 18% сделали это более трех лет назад.

Какую технику выбирают

Наибольшей популярностью среди подобных устройств пользуются умные колонки с голосовым помощником (48%), а также роботы-пылесосы (43%) — они встречаются в домах россиян чаще всего. Также достаточно распространены умные лампы (24%) и выключатели (20%).

Мужчины чаще покупают умные розетки (25% против 16% женщин), женщины — умную кухонную технику (24% против 18% мужчин). Молодежь 18-24 лет чаще других возрастных групп покупает умные очистители или увлажнители воздуха (16%), автоматические кормушки и поилки для животных (16%), а также электрокарнизы для штор (11%).

Для чего россиянам умный дом

Обычно умные устройства покупают просто, чтобы опробовать новые технологии (24%). Еще 19% нравится, когда автоматизируются какие-то бытовые процессы. 12% хотят таким образом сократить расходы на электричество и коммунальные услуги.

Еще 10% признались, что просто увидели у знакомых интересное устройство и захотели себе такое же — это в основном молодежь 18-24 лет (12%). А 9% намерены собрать полноценную систему умного дома.

Сколько тратят и где покупают

Потратить на систему умного дома россияне в среднем готовы 34 тыс. руб. 29% хотели бы уложиться в 10 тыс. руб., еще 20% — в сумму от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. 16% готовы потратить от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., столько же — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., а 5% — еще больше.

Покупают подобные устройства обычно на площадках электронной коммерции (49%). Еще 39% обращаются за такими покупками в специализированные магазины электроники, а 10% заказывают на сайте производителя напрямую.