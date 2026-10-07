RDW Computers, «Рэйдикс» и CNS успешно реализовали совместный проект для АО «УК «Спутник – Управление капиталом»

АО «УК «Спутник – Управление капиталом» – участник российского сегмента управления резервами и собственными средствами страховых компаний, доверяет хранение данных программно-аппаратному комплексу «Лавина» на базе СХД «Сибирь» RDW Computers под управлением ПО Raidix 5. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Алгоритмы расчета контрольных сумм и дополнительные функциональности обеспечения целостности данных, реализованные в ПО Raidix 5, позволяют достигать требуемых показателей дисковой надежности и вычислительной мощности. В аппаратной части благодаря компонентам в составе платформы «Сибирь» это осуществляется с помощью компактной одноконтроллерной конфигурации, технический потенциал которой позволяет использовать ее в различных сетевых средах.

В рамках внедрения основным предназначением ПАК «Лавина» стало хранение резервных копий и рабочих файлов в общем файловом хранилище. Возможность подключения дополнительных дисковых полок позволяет увеличивать его производительность.

Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс»: «Востребованность решений на базе ПО Raidix 5 коммерческими заказчиками убедительно демонстрирует, что рынок ценит программные продукты «Рэйдикс» не только за надежность, но и за прямые экономические выгоды их использования как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. С технической точки зрения ПО Raidix 5, как и аппаратная составляющая комплекса, полностью готово к решению стоящих перед заказчиком задач».

Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи»: «ПАК «Лавина» – собственная российская разработка, надежное и технологически актуальное решение. Но, как известно, любая аппаратная часть безжизненна без программного продукта. В результате совместной работы со специалистами «Рэйдикс» мы получили продукт, который сегодня предлагаем рынку. Определяющим критерием успеха стало официальное включение как аппаратной, так и программной части решения в профильные реестры».

Интегратором решения выступила компания CNS, которая реализует комплексные инфраструктурные проекты для среднего и крупного бизнеса.

Андрей Жилкин, генеральный директор CNS: «В этом проекте задачей CNS было не просто подобрать оборудование, а перевести потребность заказчика в конкретное технологическое решение. Мы детально проанализировали существующую инфраструктуру, совместно с заказчиком сформировали требования и определили оптимальную архитектуру. Для реализации системы хранения данных привлекли RDW Computers и «Рэйдикс», вместе проработали техническое решение, согласовали его с заказчиком и довели проект до внедрения. Такой подход позволяет реализовывать импортозамещение исходя из реальных задач бизнеса и требований к надежности ИТ-инфраструктуры».

ПАК «Лавина» внесен в Реестр оборудования Минпромторга, ПО Raidix 5 – в Реестр отечественного ПО Минцифры.