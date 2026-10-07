«М.Видео»: рынок планшетов в России вырос до 43,4 млрд рублей

«М.Видео» проанализировала российский рынок планшетов за девять месяцев 2026 г. По данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), за рассматриваемый период россияне приобрели около 2,14 млн устройств на общую сумму 43,4 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. продажи в денежном выражении выросли на 4,3%, тогда как количество проданных планшетов сократилось на 4%. Средняя цена проданного устройства увеличилась на 8,7% и достигла 20,3 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Лидерами по объему продаж в денежном выражении стали Huawei, Apple, Xiaomi и Samsung. Вместе четыре бренда обеспечивают более половины денежного объема рынка. При этом разрыв между брендами Apple и Huawei составляет всего четверть процентного пункта. Наибольший рост денежного объема продаж среди пяти брендов показала Redmi, количество проданных планшетов бренда также увеличилось.

Объединенные продажи Xiaomi и Redmi занимают первое место среди представленных брендов по количеству проданных планшетов, следом идет Huawei.

По объему продаж в штучном и денежном выражении в топ-5 планшетов на российском рынке вошли следующие модели и конфигурации:

Apple iPad 11 (2025), 128 ГБ, 6 ГБ оперативной памяти. Занял первое место рейтинга. Это версия с базовым объемом встроенной памяти в линейке.

PAD 2 11, 256 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти. На второй позиции — конфигурация с увеличенным объемом памяти для хранения приложений, фотографий, видео и документов.

Huawei MatePad 11.5 (2023), 256 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти, BTK-W00. Замыкает тройку лидеров модель с экраном диагональю 11,5 дюйма.

Apple iPad 11 (2025), 128 ГБ, 6 ГБ оперативной памяти, 5G. Четвертое место занимает версия с поддержкой мобильной связи, которая позволяет пользоваться интернетом вне зоны Wi-Fi.

Samsung Galaxy Tab A11 Plus, 256 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти, 5G, SM-X236B. Завершает пятерку конфигурация, сочетающая большой объем встроенной памяти и поддержку мобильного интернета.

Руководитель Департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.Видео» Сергей Зарайский: «На рынке планшетов сейчас происходит заметная смена расстановки сил. Еще недавно Apple была лидером категории, однако сегодня рынок выглядит уже иначе: Huawei практически сравнялся с брендом по денежным продажам и вышел на первое место, другие производители также усиливают свои позиции. При этом изменения происходят не только между брендами, но и в структуре самого спроса. С лета мы видим снижение продаж в штуках на фоне роста средней цены планшетов. В таких условиях до конца года распределение долей будет во многом зависеть от того, насколько точно бренды смогут адаптировать ассортимент, ценовую политику и предложения под новые реалии рынка. Конкуренция становится все более плотной, и привычная картина рынка планшетов постепенно меняется».