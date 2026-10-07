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Aquarius Wireless LAN Controller включен в реестр российского ПО

ГК «Аквариус» сообщает о включении программного обеспечения (ПО) контроллера беспроводной сети Aquarius Wireless LAN Controller (AQ-WLC) в Единый реестр российского программного обеспечения. Решение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подтверждает российское происхождение продукта и открывает заказчикам возможность его применения на регулируемом рынке. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аквариус».

Контроллер обеспечивает централизованное управление и мониторинг беспроводной сети, поддерживает до 5000 точек доступа Aquarius серии AQ-W6, включенных в перечень российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли России, и до 32000 одновременно подключенных клиентских устройств.

Возможности контроллера включают современные стандарты безопасности, управление роумингом по стандартам 802.11r/v/k, управление радиоресурсами (Radio Resource Management, RRM), отказоустойчивость 1:1 Hot Standby, коммутацию трафика до 20 Гбит/с, а также гибкость настройки и вариативность установки.

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Запись ПО контроллера беспроводной сети Aquarius Wireless LAN Controller (AQ-WLC) в реестре российского программного обеспечения.

Записи точек доступа Aquarius серии AQ-W6 в реестре российской промышленной продукции: AQ-W6P201I, AQ-W6P301I, AQ-W6P301E, AQ-W6P301C, AQ-W6PE401I, AQ-W6PE401E, AQ-W6PE401C, AQ-W6PE101I, AQ-W6P101I, AQ-W6O202E.

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