Цифровая платформа «Атлас мировых аграрных рынков» будет выявлять сигналы рынка и оценивать сценарии его развития

АО «Агропромцифра» и МГИМО представили профессиональному сообществу рабочую версию цифровой платформы «Атлас мировых аграрных рынков». Проект объединяет данные о международной торговле, производстве, потреблении, ценах и отраслевых трендах, а на следующем этапе должен дополниться ИИ-инструментами для выявления рыночных сигналов, оценки рисков и прогнозирования возможных сценариев. Об этом CNews сообщили представители АО «Агропромцифра».

От ежегодника — к интеллектуальной системе

Проект «Мировые аграрные рынки» объединяет цифровую платформу «Атлас мировых аграрных рынков», экспертную аналитику, ежегодное издание и оценки профессионального сообщества. Его центральным элементом становится «Атлас» — инструмент для комплексной работы с данными по агропромышленным рынкам разных стран.

Как отметил проректор по развитию МГИМО Артем Мальгин, проект развивается от формата печатного ежегодника к интеллектуальной цифровой платформе, объединяющей данные, профессиональную экспертизу и современные технологии. Один из ключевых ориентиров — обеспечить востребованность системы не только в академической среде, но и в ежедневной работе бизнеса, отраслевых организаций и государственных структур.

Данные для анализа рынков и экспортных решений

Платформа предназначена для агрохолдингов, экспортеров, трейдеров, банков, институтов развития, аналитиков, исследователей, преподавателей и студентов. Она позволяет отслеживать экспорт и импорт, производство и потребление продукции, динамику цен и ключевые тенденции, сопоставлять рынки разных стран и определять перспективные направления работы.

В рабочую версию системы уже загружены данные трех выпусков ежегодника «Мировые аграрные рынки». Функциональность платформы включает: интерактивную карту мира; карточки стран и отраслей; рейтинги и инструменты сравнения рынков; мониторинг цен; отраслевые показатели; ленту значимых событий; аналитические инструменты для работы с данными.

Отдельное направление развития связано с поддержкой экспортеров. Предполагается, что платформа поможет определять потенциальные рынки сбыта, анализировать требования к поставкам, необходимые документы и логистические параметры. Также рассматривается развитие инструментов для оценки перспективности рынков и рисков, связанных с изменением спроса и конкурентной ситуации.

ИИ — для раннего выявления изменений

Следующий этап проекта предполагает переход от анализа уже произошедших изменений к выявлению рыночных сигналов и прогнозированию. Для этого планируется использовать инструменты искусственного интеллекта для обработки данных из российских и зарубежных источников, их сопоставления с происходящими событиями и формирования аналитических выводов и возможных сценариев развития рынков.

По словам директора по продуктам и ИИ АО «Агропромцифра» Татьяны Елисеевой, задача команды — создать систему, которая позволит пользователям не только понимать текущую рыночную ситуацию, но и раньше замечать изменения, выявлять значимые сигналы и оценивать возможные сценарии дальнейшего развития.

При этом проект строится на сочетании цифровой аналитики и профессиональной экспертизы. Представители МГИМО и отраслевого сообщества будут участвовать в наполнении и верификации аналитических материалов, а ИИ-инструменты предполагается использовать прежде всего для обработки и анализа больших массивов данных — при сохранении ключевой роли экспертной оценки.

Платформа будет развиваться с учетом запросов отрасли

Платформа развивается как модульный инструмент, который может адаптироваться под задачи разных категорий пользователей — от агрохолдингов и экспортеров до банков, институтов развития и исследовательских центров.

Проект «Мировые аграрные рынки» реализуется в рамках стратегической цели Университета «Межуниверситетский центр компетенций "Институт мировых аграрных рынков"» программы «Приоритет 2030».