«Я ваш сосед»: мошенники придумали новую легенду для сообщений в мессенджерах

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую мошенническую схему, в рамках которой потенциальной жертве в мессенджере приходит сообщение якобы от соседа. Отправитель обращается к человеку по его реальному имени, называет номер квартиры и предупреждает о «подозрительном мужчине возле двери», который что-то снимает на камеру. «Сосед» утверждает, что пытался постучать и предупредить жильца лично, но дома никого не оказалось, поэтому он и решил связаться в мессенджере. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В следующем сообщении человеку присылают ссылку на якобы видео с мужчиной, которого заметили возле квартиры, и спрашивают: «Вы его знаете?». При нажатии открывается страница, где предлагают подтвердить вход на сайт для просмотра записи с камеры. Независимо от выбранного варианта ответа появляется уведомление о якобы выполненной авторизации на портале государственных услуг. Адресата предупреждают: если вход совершал не он, необходимо самостоятельно обратиться на «горячую линию» по указанному номеру телефона. Таким образом злоумышленники подталкивают потенциальную жертву к тому, чтобы она сама им позвонила. Такой сценарий дополнительно позволяет обойти часть механизмов защиты от нежелательных входящих вызовов, поскольку соединение инициирует сам абонент. Если же он не связывается с мошенниками самостоятельно, злоумышленники могут позвонить ему сами и продолжить вовлечение в схему, убеждая совершить различные действия — например, перевести деньги на так называемый безопасный счет.

Схожая механика — неожиданное персонализированное сообщение и предложение посмотреть фото, видео или документ — встречались и ранее. В частности, подобные легенды использовались для распространения мобильного троянца Mamont. Тогда человеку могли написать о ДТП с участием его близкого и предложить посмотреть запись с места происшествия. Для этого требовалось установить специальный медиаплеер, под видом которого распространялось вредоносное ПО. В других сценариях вредоносное приложение маскировали под программу для открытия присланных документов. Эксперты «Лаборатории Касперского» не исключают, что в дальнейшем легенды с сообщениями от «соседей» также могут использоваться для распространения троянца.

«Коммуникация в подобных сообщениях может выглядеть очень правдоподобной. Используя информацию, которая, например, могла оказаться в ранее утекших базах данных, злоумышленники обращаются к человеку по его настоящему имени и называют номер квартиры. Сама легенда построена вокруг ситуации, связанной с безопасностью дома, а значит, способна вызвать беспокойство и желание как можно скорее разобраться в происходящем. Стоит насторожиться, если вам пишет незнакомец, рассказывает тревожную историю и призывает открыть файл или перейти по ссылке. Даже если отправителю известны какие-то сведения о вас, само по себе это не подтверждает, что “соседу” можно доверять», — сказал Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют:

с осторожностью относиться к неожиданным сообщениям от незнакомых контактов, даже если отправителю известны имя адресата или другие сведения о нем;

не стоит открывать подозрительные вложения и переходить по ссылкам из таких сообщений. Если отправитель представляется знакомым или соседом, информацию лучше перепроверить через другие каналы связи;

если речь идет о проблеме с учетной записью на каком-либо сервисе, следует самостоятельно открыть его официальный сайт или приложение и использовать указанные там контакты поддержки, а не звонить по номеру из полученного сообщения.