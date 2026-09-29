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«Ростелеком» модернизировал голосовую связь в шести городах Кузбасса

«Ростелеком» повысит качество голосовой связи для 7000 пользователей стационарной телефонии Кемеровской области. Компания завершает работы по замене устаревших АТС на мультисервисные узлы абонентского доступа MSAN в Ленинске-Кузнецком, Полысаеве, Мысках, Осинниках, Киселевске и Березовском. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Такой подход позволит перевести абонентские линии в этих городах на современные стандарты передачи данных: значительно повысится надёжность и качество соединения, сведутся к минимуму вероятность помех или обрыва звонка, а также появится возможность подключать дополнительные цифровые сервисы, например, IP-телефонию.

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Новое оборудование представляет собой гибкую платформу, которая объединяет традиционную телефонную связь с интернет-технологиями. MSAN может работать с любой кабельной инфраструктурой и поддерживает централизованное управление. А значит, специалисты «Ростелекома» могут удаленно настраивать необходимые параметры и оперативно диагностировать возникающие неисправности.

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Модернизация технической инфраструктуры в Кузбассе — наш ответ на запросы времени. Даже в эпоху активного развития мобильной связи стационарный телефон остается незаменимым инструментом для бизнеса, государственных структур и экстренных служб, которым критически важны стабильность соединения и высокое качество звука. Замена устаревшего оборудования на современное позволила нам улучшить техническую базу, повысить надежность линий, обеспечить качественную голосовую связь для наших абонентов и заложить фундамент для дальнейшего внедрения перспективных цифровых услуг в регионе».

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