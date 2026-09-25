Разделы

Веб-сервисы Цифровизация
|

Уязвимость под контролем: новая версия GitFlic превращает безопасность в управляемый процесс разработки

«Группа Астра» анонсировала новую версии российской DevOps-платформы для работы с кодом GitFlic, доступной как из облака, так и обеспечивающей полный цикл разработки в контуре заказчика. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевая особенность релиза — полностью переработанный раздел «Безопасность». Работа с обнаруженными уязвимостями стала управляемым процессом: команда информационной безопасности проводит ревью-сессию классификации и размечает обнаружение как подтверждённую угрозу или ложное срабатывание, а коллеги проверяют результат по механике, схожей с проверкой запроса на слияние.

Безопасность улучшена и в самом процессе разработки. Теперь в запросе на слияние отображается не полный список обнаружений, а только те уязвимости, которые вносит или устраняет конкретное изменение. Такой подход снижает нагрузку на разработчиков и ревьюеров: команда видит эффект именно своего кода, быстрее принимает решение о слиянии и не тратит время на разбор унаследованных срабатываний, а дефекты устраняются на самом раннем и дешёвом этапе.

Отдельное внимание уделено проектам с длительным жизненным циклом. Для продуктов с несколькими поддерживаемыми версиями можно настроить несколько LTS-веток и отслеживать состояние одной и той же уязвимости отдельно в каждой из них. Это востребовано у вендоров и корпоративных заказчиков, которые одновременно сопровождают несколько релизов у разных клиентов: теперь видно, где уязвимость уже закрыта, а где требуется бэкпорт исправления, и сопровождение поддерживаемых версий становится предсказуемым.

Также реализован режим разметки уязвимостей в сессии, ускоряющий массовый разбор обнаружений командой ИБ.

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла
Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла Бизнес

Развитие получил и программный интерфейс платформы: добавлены REST-API метод для удаления ветки, методы для работы с переменными, а также методы выдачи и снятия роли администратора в Self-Hosted-инсталляциях.

«Мы верим, что безопасная разработка — это не обязательный отчёт в конце пути, а ежедневная привычка сильной команды. В новой версии GitFlic мы сделали так, чтобы каждое решение об уязвимости было осознанным, каждое изменение кода — прозрачным, а каждая поддерживаемая версия продукта — под контролем. Это релиз о доверии: к инструменту, к коду и к собственной команде. И мы только начинаем — впереди ещё много возможностей, которые сделают российскую разработку быстрее, качественнее и надёжнее», — сказал Максим Козлов, технический директор GitFlic.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лоу-код и ИИ меняют кредитование

Власти гигантской страны усиливают меры безопасности после того, как ИИ-агент OpenAI самостоятельно взломал госпортал

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

VPN-сервисы в опасности. США хотят заставить их бороться с «пиратскими» сайтами

Как превратить корпоративную базу знаний в рабочий ресурс

Москвича хотят посадить на шесть лет за то, что выложил в Telegram сериал

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще