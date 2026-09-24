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Новинка экосистемы RDW Computers: комбинированная компьютерная мышь RDW03-M

Компания «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers) продолжает расширять линейку периферийных устройств и вывела на рынок новую комбинированную компьютерную мышь RDW03-M. Новинка ориентирована на корпоративных заказчиков, ИТ-интеграторов и профессиональных пользователей, для которых важны совместимость, долговечность и универсальность подключения. Новое периферийное устройство произведено в России, внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и развивает экосистему RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Модель RDW03-M представляет собой комбинированную проводную мышь с подключениями USB/Bluetooth. Она совместима с офисными компьютерами и ноутбуками.

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РДВ Технолоджи

Технические особенности RDW03-M

Чувствительность сенсора регулируется в диапазоне от 800 до 3200 dpi, что позволяет добиться высокой точности позиционирования курсора для работы с детализированными интерфейсами и графическими редакторами.

Три программируемые кнопки – дают возможность назначать макросы и быстрые команды для ускорения типовых рабочих сценариев.

3 млн нажатий – это ресурс кнопок, рассчитанный на интенсивное использование в офисной и производственной среде.

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Совместимость с экосистемой RDW Computers – простая и быстрая интеграция с клиентскими решениями бренда.

«Новая комбинированная компьютерная мышь – это не первый опыт RDW Computers в области разработки и производства собственных периферийных устройств. В 2025 г. мы уже представляли профессиональному сообществу и нашим заказчикам компьютерные клавиатуры и афонические (беззвучные мыши) в проводном и беспроводном исполнении, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи». – Выпуском нового периферийного устройства компания не только планомерно формирует свою продуктовую экосистему, но и делает новинки, ключевыми элементами которых являются эргономичность, надёжность и забота о пользователе».

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