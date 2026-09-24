Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

ИТ-компания KTS запустила цифровую экосистему для управления премиальными жилыми комплексами

ИТ-компания KTS объявила о запуске цифрового решения для жилых комплексов — единой системы для управления эксплуатацией, финансами, инженерной инфраструктурой и взаимодействием с жителями. Решение объединяет мобильное приложение жителя, платформу для управляющей компании и инженерную инфраструктуру здания в единый цифровой контур.

Продукт рассчитан на ЖК, которым недостаточно стандартных облачных решений: KTS предлагает продвинутый функционал, работающий в прямой связке с инженерными системами здания.

Житель может пользоваться цифровыми сервисами ЖК на протяжении всего повседневного сценария: подъезжая к дому, автоматически попасть на парковку по UHF-метке или распознаванию номера, а при приближении к территории — пройти через калитку по BLE без карты или брелока. Лифт автоматически приезжает на первый этаж, пока житель направляется к зданию. В приложении можно решить бытовые вопросы, связаться с УК и воспользоваться другими сервисами ЖК.

Все сценарии работают благодаря трём связанным частям системы: мобильному приложению жителя, платформе управляющей компании и готовым интеграциям с инженерной инфраструктурой здания.

Цифровой контур автоматизирует ключевые процессы эксплуатации и взаимодействия с жителями. Прозрачные счета и автоплатежи снижают дебиторскую задолженность до 30%, а премиальные сервисы повышают лояльность жителей до 30%. Для управляющей компании единое окно управления сокращает до 60% времени на операционные процессы — от обработки заявок до контроля инженерных систем.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Экосистема KTS уже используется в проектах девелопера «Мангазея», в том числе в ЖК «Интонация» и «Ты и Я».

«С KTS мы объединили цифровую среду и инженерную инфраструктуру так, чтобы встроенные сервисы были нативны и незаметны для жителя. Чтобы, проходя на территорию, резидент не чувствовал никаких ограничений, а сервисы, наоборот, помогали ему», — сказал Вадим Миронов, руководитель направления Smart в KTS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лоу-код и ИИ меняют кредитование

Бывший свиновод и поставщик кофе из Уганды купил 45% в «Здоровье.ру». От долей избавились экс-топ Сбербанка и ИТ-шники

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

В России создается облачный супергигант, способный захватить треть рынка

Российские аналоги Zabbix переводят мониторинг на промышленную основу

«Яндекс» начал продавать решение для защиты ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще