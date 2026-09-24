ИТ-компания KTS запустила цифровую экосистему для управления премиальными жилыми комплексами

ИТ-компания KTS объявила о запуске цифрового решения для жилых комплексов — единой системы для управления эксплуатацией, финансами, инженерной инфраструктурой и взаимодействием с жителями. Решение объединяет мобильное приложение жителя, платформу для управляющей компании и инженерную инфраструктуру здания в единый цифровой контур.

Продукт рассчитан на ЖК, которым недостаточно стандартных облачных решений: KTS предлагает продвинутый функционал, работающий в прямой связке с инженерными системами здания.

Житель может пользоваться цифровыми сервисами ЖК на протяжении всего повседневного сценария: подъезжая к дому, автоматически попасть на парковку по UHF-метке или распознаванию номера, а при приближении к территории — пройти через калитку по BLE без карты или брелока. Лифт автоматически приезжает на первый этаж, пока житель направляется к зданию. В приложении можно решить бытовые вопросы, связаться с УК и воспользоваться другими сервисами ЖК.

Все сценарии работают благодаря трём связанным частям системы: мобильному приложению жителя, платформе управляющей компании и готовым интеграциям с инженерной инфраструктурой здания.

Цифровой контур автоматизирует ключевые процессы эксплуатации и взаимодействия с жителями. Прозрачные счета и автоплатежи снижают дебиторскую задолженность до 30%, а премиальные сервисы повышают лояльность жителей до 30%. Для управляющей компании единое окно управления сокращает до 60% времени на операционные процессы — от обработки заявок до контроля инженерных систем.

Экосистема KTS уже используется в проектах девелопера «Мангазея», в том числе в ЖК «Интонация» и «Ты и Я».

«С KTS мы объединили цифровую среду и инженерную инфраструктуру так, чтобы встроенные сервисы были нативны и незаметны для жителя. Чтобы, проходя на территорию, резидент не чувствовал никаких ограничений, а сервисы, наоборот, помогали ему», — сказал Вадим Миронов, руководитель направления Smart в KTS.