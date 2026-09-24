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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201776
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Миронов Вадим

СОБЫТИЯ


24.09.2026 ИТ-компания KTS запустила цифровую экосистему для управления премиальными жилыми комплексами 1
24.11.2025 «Мангазея» и KTS внедрили систему умного здания в ЖК «Интонация» 1
01.06.1999 "Казнет" создает сети передачи данных в 18 городах Казахстана полностью на оборудовании Cisco 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Миронов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

KTS - Студия КТС 25 1
Cisco Systems 5378 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13106 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 275 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4058 1
Пропускная способность - Bandwidth 1929 1
Бронирование - Booking 1028 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4077 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 843 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 623 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1439 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1088 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2304 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2913 1
RFID - UHF - Ultra High Frequency - VHF - Very High Frequency - ДМВ - Дециметровые волны 91 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47981 1
Казахстан - Республика 6099 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1266 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3223 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6145 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474584, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 201776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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