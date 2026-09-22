Yandex B2B Tech интегрировала ИИ-агентов в Telegram и «Макс»

Пользователи платформы Yandex AI Studio теперь могут создавать ИИ-агентов для мессенджеров. Бизнес сможет использовать их для поддержки клиентов, консультаций по товарам и услугам, подготовки обращений к специалистам, онбординга сотрудников и поиска по внутренним документам. Готового агента можно за пару кликов интегрировать в Telegram, «Яндекс Мессенджер» и «Макс» или разместить на сайте в виде веб-виджета. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Создать ИИ-помощника для мессенджера можно на Yandex AI Studio, используя все агентские возможности платформы: выбор генеративной модели, поиск в интернете и базах знаний, взаимодействие с внешними сервисами и другие инструменты. Чтобы подключить агента к мессенджеру, достаточно указать токен бота.

«Обычный бот в мессенджере малофункционален – он работает по заданному сценарию и выполняет ограниченный набор команд. ИИ-агент устроен иначе: он может сам определить, как решить любую задачу пользователя, найти и проанализировать нужные документы, а затем подготовить результат, например, в виде текста или презентации. Сценарии могут быть самыми разными: от поддержки клиентов до личного помощника для аналитических задач», – сказал руководитель Yandex AI Studio Артур Самигуллин.

ИИ-агентов в мессенджерах уже активно используют компании в сфере услуг, логистики и промышленности, а также образовательные учреждения. Например, НИУ ВШЭ запустила для студентов факультета компьютерных наук Telegram-бота на базе технологий Yandex AI Studio. Он отвечает на учебные и организационные вопросы, используя внутреннюю базу знаний и сайт университета. Telegram-бот снимает с учебного офиса часть повторяющихся обращений студентов о выборе курса, получении справок и других организационных процессов. На запуск бота ушло около 20 минут без привлечения команды разработки.