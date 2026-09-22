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«МегаФон» модернизировал сеть в селах Ставрополья

«МегаФон» увеличил зону присутствия сразу в нескольких районах края. Изменения уже почувствовали жители более десяти сел и станиц Буденновского, Советского, Кировского, Курского, Труновского, Грачевского округов. Специалисты усилили покрытие как в крупных агломерациях, так и в небольших населенных пунктах, где проживает до тысячи человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании установила новые и модернизировала существующие базовые станции в шести районах. Благодаря этому скоростной интернет стал доступен на всей территории поселений — от жилых домов до социальных объектов, включая отдаленные села на востоке региона.

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи.

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«С каждым годом объем онлайн-данных в крае увеличивается в среднем на 13%. Мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя ее под растущие потребности абонентов независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Жители сел на Ставрополье в среднем ежемесячно расходуют более 400 Гбайт интернет-данных. Такой объём позволяет загрузить в Сеть примерно 70 тысяч фотографий хорошего качества. Больше всего мобильного трафика у местных жителей уходит как раз на социальные сети, а также на кино- и музыкальные платформы.

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