«Геоскан» продемонстрировал возможности создания трехмерных моделей по снимкам с малых спутников

Компания «Геоскан» с помощью серии снимков со спутника «ИнноСат16» и технологий фотограмметрии создала 3D-модель (трехмерную модель) города Агадир в Марокко. Она позволяет наглядно представить особенности поверхности Земли и использовать полученные данные для дальнейшего анализа территории. Также методом интерполяции специалисты получили из фотографий плавное видео пролета над регионом. Это подтверждает правильность выбранных технических решений и корректность работы системы наведения, ориентации и стабилизации спутника для получения качественных снимков Земли. Об этом CNews сообщили представители «Геоскана».

«Опыт показывает, что «Геоскан» на текущий момент отработал все выбранные технические решения для собственной платформы и освоил полный цикл получения и обработки данных. Для нас это означает готовность работать с полноценными спутниковыми группировками — осталось только создать и запустить необходимые аппараты на орбиту», —сказал руководитель департамента космических систем ГК «Геоскан» Дмитрий Боровицкий.

Запуск спутника «ИнноСат16» состоялся 25 июля 2025 г. с космодрома Восточный. Он стал первым российским космическим аппаратом форм-фактора CubeSat 16U, выведенным на орбиту. «ИнноСат16» предназначен для отработки технологий дистанционного зондирования Земли и тестирования бортовых систем будущей группировки ДЗЗ «Геоскана». Создание спутника «ИнноСат16» стало частью проекта, реализуемого в рамках грантовой программы «доращивания» поставщиков корпораций (оператор — Центр поддержки инжиниринга и инноваций).

Основная полезная нагрузка аппарата — панхроматическая камера производства АО «НПО «Лептон» с пространственным разрешением до 2,5 м на пиксель при высоте орбиты 500 км. Дополнительно на борту установлены две технологические камеры «Циклоп» собственной разработки «Геоскана» — с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами («рыбий глаз»), изначально предназначенные для контроля работоспособности подсистем спутника. Возможности этих камер шире: они позволяют снимать высококачественные фото и видео поверхности Земли, а также проводить видеотрансляции с орбиты. Высокоскоростную передачу данных на Землю обеспечивает передатчик Х-диапазона с пропускной способностью 250 Мбит/с.

Космическое направление в ГК «Геоскан» было открыто в 2021 г. 9 августа 2022 г. на орбиту был выведен первый спутник компании на базе собственной платформы «Геоскан 3U». Всего компания создала и вывела на орбиту 17 спутников форм-факторов CubeSat 3U и 16U для научных экспериментов, отработки технологий связи и дистанционного зондирования Земли.



