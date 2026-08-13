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Geoscan Technologies Геоскан 16U, ИнноСат16 Геоскан 3U, ИнноСат3 Геоскан-2 спутниковая платформа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.08.2026 Кубсат «Геоскана» подтвердил возможность наблюдения за солнечной активностью 3
27.03.2026 Нижегородский спутник «Лобачевский» получил первые мультиспектральные снимки Земли 3
29.12.2025 Нижегородский кубсат «Лобачевский» на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U» выведен на околоземную орбиту 5
19.11.2025 Спутник «Лобачевский» на платформе «Геоскана» подготовили к запуску на орбиту 3
23.10.2025 «Геоскан» подтвердил возможность приема сигналов АЗН-В на кубсаты от воздушных судов на малых и больших высотах 2
20.10.2025 Кубсат «Геоскана» начал отслеживать морской трафик 4
06.10.2025 «Геоскан» и «Гонец» успешно протестировали на кубсатах высокоскоростную передачу данных в S-диапазоне 6
08.08.2025 Спутник «Геоскана» принял первые данные о местоположении воздушных судов 4
02.06.2025 «Геоскан» создаст группировку спутников дистанционного зондирования Земли 1
28.04.2025 «Геоскан» представил спутниковую платформу для дистанционного зондирования Земли форм-фактора кубсат 16U 2
03.06.2024 «Геоскан» ускорит передачу данных с МКА на Землю до 200 Мбит/с 2

Публикаций - 12, упоминаний - 36

Geoscan Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 135 10
Лептон НПО 7 3
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 1
Беспилотные авиационные системы 95 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 23 1
Promobot - Промобот 168 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 1
ГЛОНАСС АО 282 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
ЦПИИ АНО - Центр поддержки инжиниринга и инноваций 9 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 394 1
Связной ГК 1401 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 386 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10273 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7399 8
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 224 8
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1224 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2574 3
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РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 121 3
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2823 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 2
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Контрастность 3048 1
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Пропускная способность - Bandwidth 1920 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16381 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6725 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2076 1
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