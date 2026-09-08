«Авито Кошелек» запустил оплату мобильной связи

Технологическая платформа «Авито» сообщила о запуске оплаты мобильной связи через «Авито Кошелек» – в том числе деньгами, полученными от продаж. При необходимости кошелек можно пополнить через Систему быстрых платежей.

Оплатить мобильную связь можно у восьми операторов по всей России: «Билайн», «МТС Мобайл», T2, «Мегафон», Yota, «Т-Мобайл», «Мотив» и «Ростелеком Мобильная связь».

Пополнить баланс можно двумя способами. Первый вариант – через раздел «Финансы» в личном профиле: в нем появилась отдельная кнопка «Мобильная связь». После этого пользователю останется выбрать сумму пополнения – оператор определится по номеру телефона автоматически. Второй – напрямую из раздела «Платежи». Для этого в «Кошельке» нужно нажать «Оплатить», и в открывшемся окне появится кнопка «Мобильная связь». Минимальная сумма пополнения счета – 100 руб. Комиссии за пополнение нет.

Сейчас функция доступна на мобильных платформах – в приложениях на iOS и Android.

«Мы хотим, чтобы пользователям было проще распоряжаться деньгами, которые они получают от продаж на «Авито». Теперь их можно сразу направить на пополнение мобильной связи – без промежуточного вывода на банковскую карту. Так мы постепенно добавляем в «Авито Кошелек» привычные повседневные платежные сценарии», – сказал Илья Филоненко, директор по продукту финтех-направления «Авито».

На «Авито» открыто более 13 млн кошельков. С их помощью пользователи могут оплачивать заказы и услуги продвижения на платформе, а также получать средства от продаж и возвраты.