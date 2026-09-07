Самокаты сокращают время поездок по Нижнему Новгороду на 42%

Поездки на электросамокатах на ряде городских маршрутов могут быть почти в два раза быстрее, чем на общественном транспорте. В среднем в Нижнем Новгороде самокат позволяет сократить время в пути на 42%. Такие данные следуют из анализа маршрутов пользователей, проведенного кикшерингом «Юрент» (входит в группу компаний МТС). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Одна из причин экономии времени связана с особенностями городской транспортной системы. Общественный транспорт рассчитан на массовые маршруты: автобус или трамвай может объезжать целый район, делать множество остановок и не всегда довозить пассажира непосредственно до нужной точки. Самокат позволяет выстраивать более прямой маршрут и быстрее добираться до места назначения.

Возможность сократить время особенно заметна на городских маршрутах. Например, от метро «Парк Культуры» до станции «Счастливая» поездка на самокате занимает около 11 мин, тогда как на общественном транспорте — около 25 мин. Пешком этот маршрут занимает около 32 мин. Также заметна разница на маршруте от ЖК «Волжские огни» до «Совкомбанк Арены»: на самокате поездка занимает около 11 мин против 22 мин на общественном транспорте. Пешком дорога занимает около 27 мин. На маршруте от ТЦ «Небо» до улицы Минина поездка на самокате занимает около 19 мин, тогда как на общественном транспорте — около 28 мин, а пешком — около 37 мин.

Днем пользователи чаще выбирают самокат для самых разных дел — от поездки в магазин до посещения спортивного зала. Согласно опросу пользователей «Юрент», 67% пользователей берут устройство в течение дня для поездок длиной до 2 км — например, чтобы добраться до метро (72%), магазина (69%), кафе или места встречи (61%). Нередко самокат используют и для дел, которые приходится решать в рабочее время: например, чтобы быстро доехать в МФЦ, банк или другое учреждение (43%).

В Нижнем Новгороде также зафиксирован рост числа вечерних поездок, при этом заметно увеличилась доля женской аудитории «Юрент»: в текущем году она достигла 41% (годом ранее — 39%). Кроме того, в 2026 г. средняя продолжительность поездки по всей России снизилась до 9,6 мин. Это свидетельствует о том, что жители города перестали рассматривать кикшеринг как развлечение и активно применяют электросамокаты в качестве транспорта «последней мили». Они успешно решают задачу передвижения на короткие расстояния, помогая быстро добираться от остановок общественного транспорта до финальной точки — дома или офиса.