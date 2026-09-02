X-Com поставила Dr.Web для защиты рабочих мест в «ЮMoney»

ГК X-Com осуществила поставку российского ПО для сервиса «ЮMoney». Проект включал защиту более 1000 конечных точек сотрудников. Для реализации была выбрана система Dr.Web Desktop Security Suite. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

«Преимущества Dr.Web Desktop Security Suite – комплексная защита, которая включает не только виртуальные и физические рабочие станции, но и клиенты встроенных систем, терминальных и виртуальных серверов. С учетом специфики хозяйственной деятельности, это очень подходящий продукт для организаций из сферы финтех, – сказал Николай Фатнев, руководитель отдела ПО ГК X-Com. – Кроме того, Dr.Web это проверенный временем российский продукт со всеми необходимыми сертификатами безопасности».

«Через инфраструктуру «ЮMoney» ежедневно проходят миллионы операций, поэтому для нас безопасность ИТ-систем — это базовое требование к любому решению, а не опция. Мы работаем как участник платёжной инфраструктуры, подконтрольной Банку России, и это обязывает использовать не просто рекомендованные, а самые эффективные и современные средства защиты. Выбранное решение стало частью комплекса мер по ИБ, совместимо со всеми необходимыми нам ОС и имеет сертификаты соответствия ФСТЭК России, Минобороны и ФСБ», — сказали в «ЮMoney».