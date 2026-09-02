Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

X-Com поставила Dr.Web для защиты рабочих мест в «ЮMoney»

ГК X-Com осуществила поставку российского ПО для сервиса «ЮMoney». Проект включал защиту более 1000 конечных точек сотрудников. Для реализации была выбрана система Dr.Web Desktop Security Suite. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

«Преимущества Dr.Web Desktop Security Suite – комплексная защита, которая включает не только виртуальные и физические рабочие станции, но и клиенты встроенных систем, терминальных и виртуальных серверов. С учетом специфики хозяйственной деятельности, это очень подходящий продукт для организаций из сферы финтех, – сказал Николай Фатнев, руководитель отдела ПО ГК X-Com. – Кроме того, Dr.Web это проверенный временем российский продукт со всеми необходимыми сертификатами безопасности».

«Через инфраструктуру «ЮMoney» ежедневно проходят миллионы операций, поэтому для нас безопасность ИТ-систем — это базовое требование к любому решению, а не опция. Мы работаем как участник платёжной инфраструктуры, подконтрольной Банку России, и это обязывает использовать не просто рекомендованные, а самые эффективные и современные средства защиты. Выбранное решение стало частью комплекса мер по ИБ, совместимо со всеми необходимыми нам ОС и имеет сертификаты соответствия ФСТЭК России, Минобороны и ФСБ», — сказали в «ЮMoney».

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких
Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Автоматизация бьет по кассирам и продавцам в российской рознице. В главной опасности женщины

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Власти собираются ввести льготы для разработчиков ИИ. Планируют налоговые вычеты до 20 миллиардов на каждую компанию

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

Россияне создали метод защиты от квантового взлома

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще