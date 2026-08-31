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VK Tech приобрел серверы «Тринити»

Разработчик корпоративного ПО VK Tech выбрал «Тринити» в качестве поставщика серверного оборудования для дальнейшего использования аппаратных платформ в своих проектах. Контракт на поставку оборудования «Тринити» был реализован в кратчайшие сроки: от проработки деталей до отгрузки оборудования прошло несколько недель. Об этом CNews сообщили представители «Тринити».

Серверы «Тринити» ER поколений М7 и М8 включены в реестр промышленной продукции Минпромторга России, поддерживают до 8 ТБ оперативной памяти и вмещают до 30 дисков SAS/SATA/NVMe. Мощности платформ оптимальны для баз данных, виртуализации, а благодаря поддержке GPU-видеокарт — и для задач искусственного интеллекта.

Поставщика определили по итогам открытого коммерческого конкурса. Холдинг VK Tech планирует использовать платформы «Тринити» в проектах государственной значимости.

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