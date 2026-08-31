«Газпром-Медиа Холдинг» построил единую систему управления данными на базе отечественной ESB-платформы «Интегра»

«Газпром-Медиа Холдинг» завершил построение единой системы управления корпоративными данными на базе отечественной интеграционной платформы «Интегра» (разработчик — ООО «Севентек», входит в бренд «Севен Груп»). Внедрение решения в четыре раза снизило стоимость интеграций между информационными системами медиакомпании и более чем в семь раз ускорило обмен информацией между ними. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга».

Интеграция между корпоративными информационными системами реализована на базе отечественной ESB-платформы «Интегра». Ключевыми факторами при комплексном аудите и выборе решения стали отказоустойчивость и способность работать под высокими нагрузками, наличие low-code интерфейса для быстрой сборки маршрутов, встроенные механизмы гарантированной доставки данных и полное соответствие протоколам корпоративной информационной безопасности.

Важной частью проекта стала не только техническая, но и организационная трансформация. На уровне ИТ-актива медиахолдинга — «ГПМ Цифровые Технологии» — был создан Центр компетенций и сформирована единая методологическая база. Центр выступил «единым окном» для всех запросов бизнеса на интеграции, что позволило централизовать управление базой знаний, унифицировать стандарты обмена данными и выстроить прозрачные регламенты ввода решений в эксплуатацию.

Переход на российскую интеграционную платформу дал измеримый бизнес-эффект: срок создания типичного интеграционного маршрута сократился с пяти до одного рабочего дня. Это ускорило внутреннюю разработку в три–пять раз. К интеграционной платформе уже подключено более 25 информационных систем и автоматизировано свыше 100 уникальных сценариев обмена данными. Доступность сервисов и мониторинга достигла 96%, что позволило снизить объем ручных операций и минимизировать риски ошибок.

Проект был реализован специалистами «ГПМ Цифровые Технологии» — сервисного ИТ-актива «Газпром-Медиа Холдинга», обеспечивающего развитие корпоративных ИТ-систем и инфраструктуры. Высокая скорость внедрения позволила запустить первую очередь интеграционных процессов всего за три месяца, включая этап опытно-промышленной эксплуатации.

«Внедрение корпоративной сервисной шины позволило нам собрать в единый бесшовный контур корпоративные данные более 25 информационных систем и отказаться от архаичных точечных связок. Мы снизили стоимость создания одной интеграции в четыре раза за счет наличия библиотеки готовых коннекторов, а типовой интеграционный маршрут теперь собирается за один рабочий день. ИТ-функция теперь выступает полноценным технологическим корпоративным акселератором, а ИТ-ландшафт, который мы построили, полностью готов к гибкому масштабированию при решении задач активов и бизнеса», — сказал директор по ИТ-развитию «Газпром-Медиа Холдинга» Денис Дворников.

«Реализованный с «Газпром-Медиа Холдингом» проект наглядно демонстрирует зрелость отечественной интеграционной платформы. «Интегра» помогла заказчику сформировать технологический фундамент, на котором можно быстро строить любые интеграционные сценарии с высоким уровнем качества и надежности. Медиа — одна из самых требовательных сфер с точки зрения скорости и объемов передачи данных, а «Газпром-Медиа Холдинг» — заказчик с высочайшими стандартами безопасности и производительности. Тот факт, что наша платформа не просто успешно закрыла все эти вызовы, но и продемонстрировала впечатляющий экономический результат, доказывает ее эффективность там, где особенно критичны надежность и качество управления данными», — сказал учредитель ИТ-бренда «Севен Груп» Александр Мартынов.