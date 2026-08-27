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Жители Вилюйской группы улусов стали чаще звонить через интернет

МТС проанализировала в Республике Саха (Якутия) использование технологий передачи голоса через интернет на своей мобильной сети. За первое полугодие 2026 г. общая доля звонков по технологии VoLTE выросла год к году на 15%, а больше всего интернет-звонков совершили жители Вилюйской группы улусов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС, с начала 2026 г. две трети голосовых вызовов в республике было совершено через интернет с помощью VoLTE. Это технология, которая обеспечивает более высокое качество голоса во время разговора, позволяет практически мгновенно дозваниваться до собеседника, а также пользоваться мобильным интернетом во время разговора по телефону.

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В топ-3 по приросту трафика VoLTE вошли поселки Вилюйской группы улусов – Сунтарского и Вилюйского, а также населенные пункты Кобяйского улуса. Здесь количество звонков через интернет увеличилось на 23%. На втором и третьем месте по приросту голосового интернет-трафика оказались города Алдан и Ленск.

«Рост трафика VoLTE доказывает, что и в небольших поселках, и в городах жители Якутии оценили удобство и качество наших технологий. Мы продолжаем модернизировать сеть в республике, чтобы как можно больше людей смогли попробовать новое качество связи. К примеру, недавно МТС завершила масштабное обновление сети в Якутске, Мирном и Ленске. При звонках через сеть LTE наши абоненты теперь слышат друг друга так, словно находятся в одной комнате. Подключить VoLTE можно бесплатно в настройках телефона за два клика», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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