Разделы

Цифровизация
|

DataSpace Cloud: «Более 50% заказчиков выбирают прагматичный подход, распределяя данные между облаком и своей инфраструктурой»

В 2026 г. облачная стратегия российского бизнеса строится на сугубо прагматичном подходе распределения нагрузок, отмечают эксперты облачного провайдера DataSpace Cloud. Большинство систем и данных мигрирует в облако, в собственной инфраструктуре (on-premise) у заказчика остается то, что перенести технически невозможно или экономически нецелесообразно. По оценке DataSpace Cloud заметная часть клиентов уже использует гибридную модель – их доля превысила 50%. Об этом CNews сообщили представители DataSpace Cloud.

Российский облачный рынок уже не первый год входит в число наиболее динамично растущих сегментов ИТ-сферы. Так, по итогам 2025 г. объем облачных сервисов увеличился на 29%, достигнув 96 млрд руб. Эксперты прогнозируют сохранение этой тенденции с ежегодным приростом не менее 30% в ближайшие два года. За этой динамикой стоит глубоко структурированный подход бизнеса.

Облачная стратегия в 2026 г., как отмечают эксперты DataSpace Cloud, строится на прагматичном распределении нагрузок. Алексей Макаркин, директор по продукту DataSpace Cloud, подчеркивает, что разделение на облачные и локальные ландшафты уходит в прошлое. Российские предприятия все чаще разворачивают инфраструктуру в смешанных средах, и это становится новой отраслевой нормой. По оценкам экспертов DataSpace Cloud, уже около 50% заказчиков выбирает сегодня именно гибридный подход, распределяя нагрузку между облаком и локальными мощностями.

Так, в приватном контуре сегодня остаются преимущественно legacy-системы с жесткой привязкой к оборудованию, проприетарные базы данных, а также монолитные приложения, реорганизация которых обойдется дороже, чем их эксплуатация на существующих мощностях. Кроме того, on-premise все еще сохраняет позиции в высокопроизводительных производственных системах с высокими требованиями к задержкам.

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

Публичное облако, напротив, становится основной средой для большинства рабочих нагрузок – веб-приложений, CRM, корпоративных сервисов, маркетинговых систем, а также аналитических платформ и AI/ML-нагрузок. Возможность мгновенно масштабировать ресурсы под переменный спрос без капитальных инвестиций в избыточные мощности делает эту модель для бизнеса сегодня экономически наиболее предпочтительной. Кроме того, отдельного внимания заслуживает сегмент регулируемых систем, включая банковские решения, обработку персональных данных, которые благодаря сертифицированной облачной инфраструктуре провайдера успешно переносятся в облачные контуры, избавляя компании от затрат на собственный комплаенс.

«Сегодня при развертывании ИТ-инфраструктуры бизнес исходит не из идеологии, а из экономики и технических требований конкретного сервиса. Гибридная архитектура позволяет размещать каждый компонент цифрового ландшафта компании там, где это наиболее оправдано с точки зрения стоимости эксплуатации, производительности и бизнес-задач. Главный вызов – в поиске наиболее эффективного способа объединить их в единую управляемую среду. Этот тренд становится стандартом для большинства крупных организаций и определяет актуальный вектор развития отрасли», – сказал Алексей Макаркин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Единая HR-платформа: как объединить систему обучения, адаптацию, оценку и бизнес-результаты

Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений

ИИ-модели сговаривались устроить побег и заметали за собой следы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще