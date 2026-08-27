DataSpace Cloud: «Более 50% заказчиков выбирают прагматичный подход, распределяя данные между облаком и своей инфраструктурой»

В 2026 г. облачная стратегия российского бизнеса строится на сугубо прагматичном подходе распределения нагрузок, отмечают эксперты облачного провайдера DataSpace Cloud. Большинство систем и данных мигрирует в облако, в собственной инфраструктуре (on-premise) у заказчика остается то, что перенести технически невозможно или экономически нецелесообразно. По оценке DataSpace Cloud заметная часть клиентов уже использует гибридную модель – их доля превысила 50%. Об этом CNews сообщили представители DataSpace Cloud.

Российский облачный рынок уже не первый год входит в число наиболее динамично растущих сегментов ИТ-сферы. Так, по итогам 2025 г. объем облачных сервисов увеличился на 29%, достигнув 96 млрд руб. Эксперты прогнозируют сохранение этой тенденции с ежегодным приростом не менее 30% в ближайшие два года. За этой динамикой стоит глубоко структурированный подход бизнеса.

Облачная стратегия в 2026 г., как отмечают эксперты DataSpace Cloud, строится на прагматичном распределении нагрузок. Алексей Макаркин, директор по продукту DataSpace Cloud, подчеркивает, что разделение на облачные и локальные ландшафты уходит в прошлое. Российские предприятия все чаще разворачивают инфраструктуру в смешанных средах, и это становится новой отраслевой нормой. По оценкам экспертов DataSpace Cloud, уже около 50% заказчиков выбирает сегодня именно гибридный подход, распределяя нагрузку между облаком и локальными мощностями.

Так, в приватном контуре сегодня остаются преимущественно legacy-системы с жесткой привязкой к оборудованию, проприетарные базы данных, а также монолитные приложения, реорганизация которых обойдется дороже, чем их эксплуатация на существующих мощностях. Кроме того, on-premise все еще сохраняет позиции в высокопроизводительных производственных системах с высокими требованиями к задержкам.

Публичное облако, напротив, становится основной средой для большинства рабочих нагрузок – веб-приложений, CRM, корпоративных сервисов, маркетинговых систем, а также аналитических платформ и AI/ML-нагрузок. Возможность мгновенно масштабировать ресурсы под переменный спрос без капитальных инвестиций в избыточные мощности делает эту модель для бизнеса сегодня экономически наиболее предпочтительной. Кроме того, отдельного внимания заслуживает сегмент регулируемых систем, включая банковские решения, обработку персональных данных, которые благодаря сертифицированной облачной инфраструктуре провайдера успешно переносятся в облачные контуры, избавляя компании от затрат на собственный комплаенс.

«Сегодня при развертывании ИТ-инфраструктуры бизнес исходит не из идеологии, а из экономики и технических требований конкретного сервиса. Гибридная архитектура позволяет размещать каждый компонент цифрового ландшафта компании там, где это наиболее оправдано с точки зрения стоимости эксплуатации, производительности и бизнес-задач. Главный вызов – в поиске наиболее эффективного способа объединить их в единую управляемую среду. Этот тренд становится стандартом для большинства крупных организаций и определяет актуальный вектор развития отрасли», – сказал Алексей Макаркин.