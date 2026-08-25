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K2 Cloud вступил в Ассоциацию облачных и технологических провайдеров

K2 Cloud стал участником Ассоциации облачных и технологических провайдеров – объединения, которое создается крупнейшими игроками и экспертами рынка как площадка для прямого диалога между компаниями и повышения качества отраслевой аналитики. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера.

Идея ассоциации в том, чтобы собрать вместе профильных облачных провайдеров и договариваться о том, чего рынку явно не хватало – единой таксономии, сопоставимых данных, общего языка для аналитики. В перечне задач, которые ставит перед собой организация, совместный индустриальный маркетинг, работа с достоверностью данных для потенциальных IPO участников, а также перенос накопленных подходов на смежные рынки.

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На 2026–2027 гг. у ассоциации несколько треков работы. Первый – рыночная аналитика: формирование общей таксономии и сбор воедино финансовых показателей участников с за несколько лет. Второй – регулярные встречи CEO компаний-участников, где вырабатывается общая позиция по спорным рыночным вопросам и строится диалог с Минцифры, Госдумой и другими госорганами. Отдельно идёт разработка облачных стандартов для закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ, запуск HR-платформы для обмена кандидатами между участниками, а также клиентские исследования – Mystery Shopping, NPS, CSI, CJM – по единой рыночной методологии.

«Российский облачный рынок сегодня – один из самых динамичных сегментов ИТ-отрасли: по итогам 2025 г. он вырос почти на 30% и превысил 416 млрд руб., а к 2030 г., по оценкам аналитиков, может достичь 1,2 трлн руб. Такая скорость развития вызывает и ряд сложностей: рынку остро не хватает единых правил игры. Например, общей методологии оценки объемов, подходов к ценообразованию или требований к качеству сервиса. Вступление в ассоциацию для нас – это шаг к тому, чтобы вместе с другими игроками выработать отраслевые стандарты, которые помогут рынку расти прозрачно», – отметил Сергей Зинкевич, CEO K2 Cloud.

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