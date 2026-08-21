Wildberries запустила ИИ-сервис для оценки визуала карточек товаров

Wildberries (входит в группу RWB) запустила для продавцов новый ИИ-сервис «Анализ внимания». Инструмент за несколько секунд помогает оценить, какие изображения позволят эффективнее работать на продажи, и понять, насколько заметно на них представлены сам товар, текст, инфографика и другие важные элементы. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Встроенная ML-модель анализирует само изображение и формирует прогнозную оценку его визуальных акцентов: какие элементы окажутся наиболее заметными, что может остаться вне фокуса и в какой последовательности покупатель, вероятнее всего, будет воспринимать изображение.

«Анализ внимания» формирует несколько типов аналитики: тепловая карта показывает зоны изображения с высокой и низкой предполагаемой концентрацией внимания; заметность элементов помогает в процентах оценить, насколько выделяются сам товар, текст, инфографика и другие объекты на фотографии; траектория взгляда показывает, какие элементы изображения модель выделяет как наиболее заметные в первую очередь.

В основе сервиса — ИИ-модель, основанная на принципах технологии движения взгляда. Она учитывает особенности движения глаза и прогнозирует, какие объекты на изображении с большей вероятностью окажутся в фокусе пользователя и в какой последовательности он их заметит. Анализ одной фотографии занимает в среднем около 15 секунд. При этом сервис не использует камеры или данные о поведении покупателей — прогноз строится исключительно на основе самого изображения.

Полученные результаты можно использовать как дополнительный инструмент при работе с контентом продукции: например, сравнивать несколько вариантов главной фотографии, экспериментировать с расположением товара и инфографики, а затем проверять гипотезы с помощью А/Б-тестирования на Wildberries.

Воспользоваться «Анализом внимания» можно в фоторедакторе карточки товара на портале продавцов в рамках подписки «Джем». На текущем этапе сервис работает в тестовом формате для части продавцов из России, Армении, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана и Китая.