Андрей Иванов назначен руководителем по продукту и технологиям кластера «КИОН»

В кластере «КИОН» назначен новый руководитель по продукту и технологиям – Андрей Иванов. Он будет отвечать за развитие технического направления кластера с фокусом на рост ключевых бизнес-показателей и улучшение пользовательского опыта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

У Андрея Иванова более 15 лет опыта в создании и масштабировании цифровых продуктов. До прихода в «КИОН» он занимал позицию руководителя продуктов и разработки новых бизнесов в «Яндекс.Маркете», где отвечал за создание и развитие новых бизнес-направлений, продуктовую стратегию и P&L. В частности, Андрей с нуля запустил направление «Маркет для бизнеса»: от идеи до MVP за три месяца, а впоследствии направление достигло положительной юнит-экономики и выросло до 5% от общего оборота платформы. Для этого он сформировал продуктовую команду из более чем 80 сотрудников.

Кроме того, Андрей руководил развитием кросс-бордерного направления «Яндекс Маркета» и отвечал за первый международный запуск платформы – в Узбекистане. В его зоне ответственности находились локализация продукта, адаптация монетизации и персональных сервисов, а также формирование частной продуктовой стратегии. За полгода работы сервис достиг доли в 15% относительно основного конкурента на рынке.

Ранее Андрей занимал должность CIO в ИТ-компании «КРОК», где руководил департаментом внутренней автоматизации численностью 200 человек. В этой роли он занимался развитием цифровых продуктов и внутренних платформ компании.

Одним из ключевых направлений работы Андрея Иванова в «КИОН» станет пересмотр текущей не только продуктовой, но и технологической стратегий. В планах – совершенствование пользовательского опыта, развитие персонализации и рекомендательных технологий, создание новых сценариев потребления контента и усиление взаимосвязи между сервисами кластера. Продуктовая стратегия будет направлена на рост вовлеченности и удержания аудитории, а также на развитие «КИОН» как единой цифровой среды для разных форматов контента.

Кирилл Тренин, генеральный директор кластера «КИОН»: «Нам важно не только создавать и предлагать аудитории качественный контент, но и постоянно совершенствовать способы взаимодействия с ним. Андрей обладает большим опытом запуска и масштабирования цифровых продуктов, построения команд и развития новых бизнес-направлений. Для нас особенно ценна его способность приводить продуктовую стратегию к конкретным бизнес-результатам. Уверен, что его экспертиза поможет нам ускорить развитие продуктов и создать новые точки роста для всего кластера».

Андрей Иванов, руководитель по продукту и технологиям кластера «КИОН»: «Сегодня медиасервисы конкурируют не только контентом, но и качеством пользовательского опыта — тем, насколько точно продукт понимает интересы аудитории, помогает ей находить нужный контент и формирует желание возвращаться. Для меня одна из главных задач в новой должности – выстроить продуктовую стратегию, которая объединит потребности пользователей и бизнес-цели кластера».