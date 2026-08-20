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«ТрансТелеКом» объявил о назначениях в руководстве

Компания «ТрансТелеКом» сообщила о новых назначениях в составе топ-менеджмента.

Пост заместителя генерального директора по системной интеграции и цифровым платформам занял Илья Васкецов. В зоне ответственности Ильи будут находиться вопросы развития и масштабирования инновационных сервисов, а также стратегическое управление портфелем цифровых продуктов. Ключевыми приоритетами нового руководителя станут адаптация технологических решений под динамично меняющиеся запросы рынка, развитие компетенций профильной команды и операционная координация бизнес-сегмента.

Илья Васкецов до прихода в компанию «ТрансТелеКом» занимал руководящие позиции в крупнейших телеком-операторах страны, включая «Ростелеком», ГК «Акадо» и «ЭР-Телеком Холдинг», реализовал ряд масштабных проектов в направлении цифровой трансформации для крупного бизнеса и государственных структур.

На должность заместителя генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом назначена Людмила Цацкина. Людмила усилит кадровое направление, сфокусировавшись на вопросах организационной архитектуры, внедрении современных систем оценки и обучения персонала, а также развитии корпоративной культуры и бренда работодателя. Отдельное внимание будет уделено повышению продуктивности сотрудников и выстраиванию кросс-функционального взаимодействия между подразделениями группы компаний «ТрансТелеКом».

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Людмила Цацкина обладает многолетним опытом работы в консалтинге и корпоративном HR в международных компаниях на рынках России и СНГ, в том числе занимала руководящие должности в сфере управления персоналом в ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан), «ЭР-Телеком Холдинг» и ГК «Аскона».

«Новые назначения направлены на повышение общей эффективности управления и достижение стратегических целей компании. Уверен, что вклад Ильи Васкецова и Людмилы Цацкиной в командную работу послужит укреплению бизнес-позиций, выходу на новый уровень качества реализации проектов как на текущем этапе, так и в долгосрочной перспективе», – сказал генеральный директор компании «ТрансТелеКом»» Лери Губкин.

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