Совместимость решений «1С-Битрикс» и «Ред Софт» гарантирует единый контур безопасности для корпоративных заказчиков

Компания «1С-Битрикс» провела комплексные технологические испытания «1С-Битрикс: Управление сайтом» на совместимость с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм» от «Ред Софт». Результаты тестов подтверждают корректное и безопасное взаимодействие этих решений, что позволит корпоративным заказчикам создавать, поддерживать и эксплуатировать сайты на платформе «1С-Битрикс» в полностью контролируемом, прозрачном и защищенном отечественном доменном контуре. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«1С-Битрикс» — система управления контентом, ее основная задача — создание, запуск и администрирование публичных веб-ресурсов: сайтов, интернет-магазинов, корпоративных порталов и других проектов.

«Ред Адм» — система централизованного управления ИТ-инфраструктурой для автоматизации рутинных задач администрирования и обеспечения плавного перехода с зарубежных решений. Единый веб-интерфейс позволяет управлять доменом и его объектами, централизованно развертывать и настраивать операционные системы, работать с файловыми хранилищами, мигрировать объекты ИТ-инфраструктуры, а также настраивать политики безопасности и правила работы в домене.

Компании сотрудничают с 2021 г., когда решения «1С-Битрикс» получили сертификат совместимости с операционной системой «Ред ОС». Официально партнерство было подтверждено в 2025 г. подписанием соглашения о сотрудничестве.

В ходе совместных технологических испытаний инженеры уделили особое внимание вопросам информационной безопасности и контроля конфигураций. Тестирование подтвердило, что «1С-Битрикс: Управление сайтом» в инфраструктуре под управлением «Ред Адм»: обеспечивает автоматическое применение централизованных групповых политик и правил безопасности, предотвращая несанкционированное изменение конфигураций сайта; позволяет системным администраторам выполнять массовое развертывание и удаленную настройку продукта без потери стабильности и производительности; корректно интегрируется с доменными службами каталога, сетевыми хранилищами и системами мониторинга, не создавая нештатных соединений и не снижая уровень защищенности периметра заказчика.

«Эффективная защита корпоративного периметра невозможна без тотального контроля над всеми компонентами ИТ-инфраструктуры, включая веб-проекты компании. В ходе тестирования совместимости решения «1С-Битрикс: Управление сайтом» с системой «Ред Адм» мы с коллегами фокусно проработали сценарии взаимодействия CMS со службами каталогов и инструментами централизованного администрирования», – отметил Роман Стрельников, руководитель направления по информационной безопасности «1С-Битрикс».

«Результаты тестов подтверждают, что «1С-Битрикс: Управление сайтом» и «Ред Адм» образуют единый, полностью контролируемый контур. Все веб-ресурсы наследуют доменные политики безопасности, что снижает риск несанкционированных изменений конфигураций. Это зрелый, полностью российский стек для безопасного управления корпоративной ИТ-инфраструктурой», – сказал Владислав Цынский, руководитель направления развития «Ред Адм».

Пройденная сертификация дает службам информационной безопасности возможность прозрачно управлять правами доступа, централизованно применять групповые политики, исключать несанкционированные изменения конфигураций и поддерживать стабильность всех бизнес-сервисов компании на базе полностью отечественного программного стека.