«БМА Руссланд» внедрила систему ЭДО

Инжиниринговая компания «БМА Руссланд», специализирующиеся на проектировании и производстве оборудования для сахарной промышленности, завершила проект по внедрению системы электронного документооборота. В промышленную эксплуатацию введена платформа «1С:Документооборот 8 Корп», интегрированная с корпоративной системой управления ресурсами «1С:ERP». Проект реализован ИТ-компанией «Комплексная Автоматизация Бизнеса».

Специфика деятельности компании связана с реализацией сложных международных инжиниринговых проектов, требующих обработки колоссальных объемов технической документации и строгой регламентации бизнес-процессов. До начала проекта работа велась преимущественно на бумаге, через электронную почту и мессенджеры, что приводило к потере документов, отсутствию единого информационного пространства и сложностям в контроле сроков.

«Интеграция "1С:Документооборот" с уже работающей на предприятии ERP-системой позволила создать единое цифровое ядро. Мы не просто перевели бумагу в цифру, а настроили сквозные процессы между финансами, закупками и производством. Для проектной организации уровня БМА это означает полную прозрачность: каждый чертеж или спецификация теперь неразрывно связаны с бюджетом проекта и договором поставки, а руководство видит актуальный статус согласования в режиме реального времени. Отсутствие необходимости миграции большого объёма исторических данных позволило нам уложиться в рекордные сроки от старта настроек до ввода в эксплуатацию», – сказала Ирина Шумахер, руководитель отдела автоматизации ИТ-компании «Комплексная Автоматизация Бизнеса».

Среднее ускорение процессов согласования документов составило 30%, при этом исполнительская дисциплина сотрудников выросла до 80% благодаря автоматическим напоминаниям о просроченных задачах, скорость поиска необходимых чертежей и договоров в едином электронном архиве увеличилась в 5 раз, была практически полностью (на 90%) исключена утеря оригиналов и электронных версий, а сама система охватила 25 автоматизированных рабочих мест ключевых подразделений.

«Переход на "1С:Документооборот" позволил нам связать финансовые операции напрямую с первичными документами и обеспечить работу сотрудников в режиме единого окна. Для проектной организации это критически важно: мы получили прозрачный контроль над жизненным циклом каждого документа – от технического задания до акта выполненных работ», – отметил представитель руководства «БМА Руссланд».

Кроме того, в рамках реализации выполнена бесшовная интеграция СЭД с «1С:ERP». Система охватывает сквозные процессы практически всех функциональных блоков предприятия: проектного, конструкторского, производственного, закупочного, логистического, технологического отделов, а также департаментов ВЭД, финансов, юридической службы, экономической безопасности. а также службы сервисной поддержки и производственный отдел, именно эти подразделения активно используют платформу для работы с документацией по выездным проектам.

Для каждого процесса настроены гибкие многоуровневые маршруты согласования с учетом типа документа, суммы контракта и уровня контроля. Проект сосредоточился на моделировании актуальных бизнес-процессов, настройке нумераторов, прав доступа и подготовке пользовательских инструкций.