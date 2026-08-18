Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Документооборот
|

«БМА Руссланд» внедрила систему ЭДО

Инжиниринговая компания «БМА Руссланд», специализирующиеся на проектировании и производстве оборудования для сахарной промышленности, завершила проект по внедрению системы электронного документооборота. В промышленную эксплуатацию введена платформа «1С:Документооборот 8 Корп», интегрированная с корпоративной системой управления ресурсами «1С:ERP». Проект реализован ИТ-компанией «Комплексная Автоматизация Бизнеса».

Специфика деятельности компании связана с реализацией сложных международных инжиниринговых проектов, требующих обработки колоссальных объемов технической документации и строгой регламентации бизнес-процессов. До начала проекта работа велась преимущественно на бумаге, через электронную почту и мессенджеры, что приводило к потере документов, отсутствию единого информационного пространства и сложностям в контроле сроков.

«Интеграция "1С:Документооборот" с уже работающей на предприятии ERP-системой позволила создать единое цифровое ядро. Мы не просто перевели бумагу в цифру, а настроили сквозные процессы между финансами, закупками и производством. Для проектной организации уровня БМА это означает полную прозрачность: каждый чертеж или спецификация теперь неразрывно связаны с бюджетом проекта и договором поставки, а руководство видит актуальный статус согласования в режиме реального времени. Отсутствие необходимости миграции большого объёма исторических данных позволило нам уложиться в рекордные сроки от старта настроек до ввода в эксплуатацию», – сказала Ирина Шумахер, руководитель отдела автоматизации ИТ-компании «Комплексная Автоматизация Бизнеса».

Среднее ускорение процессов согласования документов составило 30%, при этом исполнительская дисциплина сотрудников выросла до 80% благодаря автоматическим напоминаниям о просроченных задачах, скорость поиска необходимых чертежей и договоров в едином электронном архиве увеличилась в 5 раз, была практически полностью (на 90%) исключена утеря оригиналов и электронных версий, а сама система охватила 25 автоматизированных рабочих мест ключевых подразделений.

«Переход на "1С:Документооборот" позволил нам связать финансовые операции напрямую с первичными документами и обеспечить работу сотрудников в режиме единого окна. Для проектной организации это критически важно: мы получили прозрачный контроль над жизненным циклом каждого документа – от технического задания до акта выполненных работ», – отметил представитель руководства «БМА Руссланд».

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Кроме того, в рамках реализации выполнена бесшовная интеграция СЭД с «1С:ERP». Система охватывает сквозные процессы практически всех функциональных блоков предприятия: проектного, конструкторского, производственного, закупочного, логистического, технологического отделов, а также департаментов ВЭД, финансов, юридической службы, экономической безопасности. а также службы сервисной поддержки и производственный отдел, именно эти подразделения активно используют платформу для работы с документацией по выездным проектам.

Для каждого процесса настроены гибкие многоуровневые маршруты согласования с учетом типа документа, суммы контракта и уровня контроля. Проект сосредоточился на моделировании актуальных бизнес-процессов, настройке нумераторов, прав доступа и подготовке пользовательских инструкций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Ограничения коммерческого ИИ замедлили военные разработки в США

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

«Яндекс» создает тест для проверки ИИ на соответствие духовно-нравственным ценностям

Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор

Робособаки выйдут на патрулирование Москвы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще