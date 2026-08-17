«Нанософт» выпустил новое учебное пособие : «Проектирование и расчет систем электроснабжения 0,4 кВ предприятий транспорта в nanoCAD BIM Электро»

Учебным пособием «Проектирование и расчет систем электроснабжения 0,4 кВ предприятий транспорта в "nanoCAD BIM Электро"» компания «Нанософт» открыла новую серию Академической библиотеки. Автор – кандидат технических наук О.Н. Козменков (ПривГУПС) – объединил теорию, практику и актуальные возможности программного решения, чтобы предоставить преподавателям, учащимся и специалистам готовый алгоритм создания информационной модели: от настройки проекта до выпуска документации по ГОСТ. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

В новой книге анализируются особенности проектирования систем электроснабжения напряжением 0,4 кВ для предприятий транспортной инфраструктуры. Основной акцент сделан на практическом освоении BIM-технологий с применением «nanoCAD BIM Электро».

В пособии последовательно, от общих принципов до конкретных приемов работы, рассмотрены все этапы создания информационной модели системы электроснабжения: настройка проекта и подключение архитектурной подосновы; выбор оборудования; прокладка кабельных трасс с учетом новых возможностей nanoCAD BIM Электро, включая создание наклонных трасс под произвольным углом и работу с высотами в 3D-режиме; выполнение проверочных расчетов; выпуск проектной документации по ГОСТ.

Книга снабжена электронным приложением с презентациями, тестами и файлами проекта – это делает ее полноценным учебно-методическим комплектом для вузов и центров повышения квалификации.

Пособие рекомендовано Приволжским государственным университетом путей сообщения (ФГБОУ ВО ПривГУПС) для реализации образовательных программ высшего образования по направлениям, связанным с проектированием и эксплуатацией систем электроснабжения транспортной инфраструктуры. Оно будет полезно как студентам энергетических специальностей, так и практикующим проектировщикам, применяющим BIM-технологии.

Олег Николаевич Козменков, кандидат технических наук, автор 78 научных публикаций, учебно-методического пособия, девяти учебных практикумов, 44 научных статей (в том числе в Scopus). Обладатель пяти свидетельств на регистрацию программных продуктов, пяти патентов на полезную модель, патента на изобретение и иных объектов интеллектуальной собственности. Его опыт в прикладном проектировании и научной работе гарантирует высокое качество материала.