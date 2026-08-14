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Генеральным директором «Турбо Облака» назначен старший вице-президент «Ростелекома» Владимир Волков

Совет директоров компании «Турбо» (бренд «Турбо Облако», входит в ГК «РТК-ЦОД» — дочернюю структуру «Ростелекома») с 14 августа 2026 г. назначил генеральным директором компании Владимира Волкова. При этом он сохраняет пост старшего вице-президента по комплексным цифровым решениям «Ростелекома». Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

В должности генерального директора Владимир Волков сосредоточится на усилении стратегических позиций «Турбо Облака», развитии продуктового портфеля для крупных заказчиков и масштабировании технологической платформы. Особый акцент он намерен сделать на развитии сервисов и продуктов на базе ИИ для корпоративных клиентов.

Владимир Волков, генеральный директор «Турбо Облака», сказал: «Облачная инфраструктура — ключевой драйвер цифровой трансформации для бизнеса любого масштаба. Основной задачей вижу укрепление доверия заказчиков к отечественным технологиям и создание такой витрины сервисов, где клиенты смогут в режиме одного окна закрыть любую потребность: от защищенной инфраструктуры до продвинутых PaaS-решений и инструментов на базе искусственного интеллекта. Планируем активно расширять воронку проектов, опираясь на технологическую мощь “Ростелекома” и “РТК-ЦОД”, а также опыт команды “Турбо Облака”».

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Давид Мартиросов, генеральный директор ГК «РТК-ЦОД», сказал: «За время работы в структурах “Ростелекома” Владимир успешно реализовал ряд значимых проектов для группы и российского рынка в целом. Он проявил себя как сильный руководитель, обладающий необходимой ИТ-экспертизой и понимающий, как с помощью технологий решать сложнейшие задачи бизнеса и государства. “Турбо Облако” является для “РТК-ЦОД” одним из ключевых активов, и я уверен, что новый генеральный директор сумеет значительно усилить компанию и придать дополнительный импульс развитию ее бизнеса».

«Турбо Облако» — облачный провайдер полного цикла для бизнеса, в портфеле которого более 50 готовых сервисов: от масштабируемой виртуальной инфраструктуры и высокопроизводительных GPU-мощностей для различных ИИ-моделей до надежных решений по хранению и обработке данных. Ресурсы «Турбо Облака» развернуты на сети из более чем 20 геораспределенных площадок в пяти федеральных округах на базе дата-центров «РТК-ЦОД», что гарантирует уровень надежности Tier III.

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