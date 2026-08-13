Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

«Випсервис» перевел часть своих информационных систем в инфраструктуру «Рег.облака»

Холдинг «Випсервис», участник российского рынка транспортных услуг, специализирующийся на продаже авиа и железнодорожных билетов, и «Рег.облако», провайдер облачных и Bare metal решений, подписали соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В рамках сотрудничества «Випсервис» модернизировал инфраструктурный ландшафт, перенеся основное технологическое ядро на гибридную модель с использованием облачных и выделенных физических ресурсов «Рег.облака». Это позволило увеличить скорость обработки транзакций и повысить доступность сервисов до уровня, сопоставимого с ведущими глобальными OTA-платформами. Для обеспечения высокой производительности внутренних корпоративных систем задействована скоростная система хранения данных 3Par 8400 и сетевое оборудование международного класса.

Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор
Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор цифровизация

«Для нас было важно не просто сменить площадку, а создать технологический фундамент для дальнейшего роста. Переход на инфраструктуру «Рег.облака» — это не только повышение отказоустойчивости наших систем, но и стратегический шаг по снижению операционной нагрузки на ИТ-команду, позволяющий сосредоточить ресурсы на развитии продуктов и сервисов для партнеров», — сказал Павел Павельчук, заместитель генерального директора по информационным технологиям холдинга «Випсервис».

«Цифровая трансформация крупного бизнеса требует партнера, который понимает не только технологии, но и скорость принятия решений. С холдингом «Випсервис» мы построили такую инфраструктуру, которая не только не требует от команды заказчика отвлекаться на рутинные операции, но и ускоряет вывод новых сервисов на рынок и масштабируется в пиковые нагрузки. Вместе мы делаем билетные сервисы быстрее, надежнее и доступнее для миллионов пассажиров», — отметил Максим Дарулис, коммерческий директор «Рег.облака».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

В Москве арестован гендиректор крупного поставщика в Россию иностранных электронных компонентов

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Совладелец «Яндекса» наращивает выручку, но терпит убытки от новых направлений

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

После ухода Unilever ее российские наследники добавили полмиллиарда в прибыль за счет новых приоритетов в ИТ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще