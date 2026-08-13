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«Пилар» усилил партнерство с операторами видеонаблюдения в регионах

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, расширил перечень соглашений на размещение оборудования видеокамер в регионах. Новые партнерства позволят размещать камеры, сенсоры и приборы для видеоаналитики на антенно-мачтовых сооружениях, в том числе для контроля лесных пожаров. Камеры партнеров успешно размещены уже в 27 регионах страны. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Размещение видеооборудования на опорах «Пилара» предоставляет операторам камер уникальные технологические преимущества: оптимальную высоту для максимального угла обзора, бесперебойное электропитание и высокоскоростной канал передачи данных. С начала 2026 гю оборудование видеонаблюдения, в том числе для контроля за лесными пожарами, разместили в Нижегородской, Вологодской и Липецкой областях, Пермском крае и Республике Тыве.

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Для партнеров «Пилара» доступно размещение на более чем 35,9 тыс. башен по всей стране. «Пилар» адаптировал технические стандарты своих площадок для быстрой и безопасной интеграции видеооборудования различных вендоров. Камеры уже присутствуют на башнях в 27 регионах страны. Синергия отраслей оптимизирует капитальные затраты операторов камер и способствует более рациональному использованию городского и природного ландшафта, предотвращая хаотичную застройку новыми отдельными мачтами.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара»: «Совместное использование пассивной инфраструктуры – это глобальный тренд, который мы последовательно развиваем. Наши сооружения – это не только точка присутствия для операторов связи, но и готовая, технологически оснащенная платформа для IoT-решений. Расширяя сотрудничество с игроками рынка видеонаблюдения, мы помогаем бизнесу и государственным структурам быстро и экономически эффективно развертывать сети мониторинга».

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