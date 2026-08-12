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«ГигаАгент»: Сбербанк представил автономного универсального ИИ-агента

«ГигаАгент» от Сбербанка — автономный универсальный ИИ-агент для решения повседневных задач: управления календарем, работы с документами, ведения переписки, исследования информации, создания отчетов и презентаций. «ГигаАгент» — это российский ответ зарубежным решениям OpenClaw, Hermes Agent, NemoClaw. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В отличие от диалоговых интерфейсов (чатов) «ГигаАгент» способен лучше запоминать контекст, не нуждается в контроле каждого шага, учитывает и накапливает обратную связь, подстраивается под индивидуальный способ работы пользователя. Агент может работать автономно и в фоновом режиме, проявляет проактивность: самостоятельно задает уточняющие вопросы, когда этого требует ситуация, и способен параллельно решать несколько задач в едином смысловом поле.

Три свойства принципиально выделяют «ГигаАгент» среди существующих решений

Автономность. «ГигаАгент» взаимодействует с пользователем как самостоятельный агент 24/7 и в проактивном режиме. Если ему не хватает информации, он честно сообщает об этом, а если находит ошибку в рассуждениях, может аргументированно возразить. Такое поведение заложено в архитектуру системы и делает долгосрочное взаимодействие более последовательным и предсказуемым. «ГигаАгент» не просто исполнитель, а полноценный партнер, готовый к дискуссии и обсуждению идей для реализации.

Саморазвитие. «ГигаАгент» способен самостоятельно совершенствовать свою работу. Он читает и переписывает собственный исходный код. Каждое изменение фиксируется как коммит во встроенном Git-репозитории. Агент ведет список улучшений, которые используются при восстановлении в случае возникновения критических ошибок.

Непрерывность. Большинство ИИ-агентов работают только в рамках одной сессии и не сохраняют накопленный опыт. «ГигаАгент», напротив, запоминает предыдущие задачи, принятые решения и историю взаимодействия. После перезапуска он продолжает работу с учетом уже накопленного контекста, что позволяет использовать его как ИИ-агента с долговременной памятью.

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Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «ГигаАгент — это новый этап взаимодействия человека с генеративным искусственным интеллектом. Если раньше ИИ лишь находил ответы, то теперь становится полноценным цифровым партнером, который помогает достигать рабочих и личных целей. Появился новый сценарий. Вы ставите задачу - агент анализирует ее сложность, планирует решение и разбивает на подзадачи, при необходимости пишет код и в итоге готовит финальный ответ пользователю. Это может быть как в целях повышения личной эффективности, так и для автоматизации бизнес-процессов, а «ГигаАгент» адаптируется и эволюционирует вместе с пользователем. Важно, что это полностью российская разработка, безопасная и доступная каждому».

В основе «ГигаАгента» лежит проект саморазвивающегося ИИ-агента Ouroboros, разработанного командой исследователей института AIRI. Сейчас фреймворк развивается совместно с командой Сбербанка и стал важным этапом в развитии технологии генеративного искусственного интеллекта. На бенчмарках агент демонстрирует высокие результаты — на лидерборде Terminal Bench 2.1 для модели Opus 5 от Anthropic качество агента составляет 86,97%.

Для хранения и обработки данных пользователя «ГигаАгент» использует только отечественные платформы. Например, его можно запустить с помощью такого решения для организации работы с ИИ-агентами, как Agents Space.

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